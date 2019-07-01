Летать из Тюмени в Крым и обратно стало дешевле

| Фото: Министерство курортов и туризма Крыма | Фото: Министерство курортов и туризма Крыма

На 71% по сравнению с 2018 годом снизилась стоимость авиабилетов из Тюмени в Симферополь и обратно с вылетом в июле. Об этом сообщает министерство курортов и туризма Крыма.

Снижение цены зафиксировано и по ряду других направлений. Так, билеты из Санкт-Петербурга и обратно подешевели на 37%, из Нижнего Новгорода и обратно на 42%, из Новосибирска и обратно на 51%. Средний чек из российских городов в Симферополь туда-обратно с вылетом в июле снизился в цене на 12%

Крым в июле 2019 года возглавил список самых популярных внутренних направлений - на полуостров приходится 14% от всех внутренних бронирований. Средний чек из российских городов в Симферополь туда-обратно с вылетом в июле снизился в цене по сравнению с прошлым годом с 12 тыс. 446 до 10 тыс. 844 рублей.

В тридцатку популярных туристических городов и курортов по количеству поисковых запросов россиян к Яндексу вошли шесть населенных пунктов Крымского полуострова – Ялта, Алушта, Феодосия, Судак, Севастополь и Евпатория. Крымские курорты по популярности опередили туристические города Кипра, Франции, Абхазии, Таиланда и Туниса.