Тюменские спасатели работают с детьми в летних лагерях

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Спасатели продолжают профилактическую работу в летних лагерях дневного пребывания, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Тюменской области.

Уватские сотрудники МЧС для детей лагеря "Территория творчества" Туртаского сельского поселения провели выставку пожарно-технического вооружения.

"Одной из достопримечательностей Туртаса является скульптурная группа, где центральное место занимает пожарный автомобиль, построенный на базе ГАЗ-66. Сейчас он уже на заслуженном отдыхе. Постамент был создан в 2018 году", - рассказал старший водитель 140 пожарно-спасательной части Михаил Слинкин.

Уватские спасатели рассказали ребятам историю борьбы с огнем и другими чрезвычайными ситуациями, в которых с 1974 по 2004 год участвовал ГАЗ-66.Также им продемонстрировали возможности нового пожарного автомобиля и современного пожарно-спасательного оборудования. В завершении встречи воспитанникам лагеря напомнили основные правила пожарной безопасности.

Плановая учебная эвакуация детей прошла в летнем пришкольном лагере поселка Боровский. Перед этим инструктор Тюменского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Ксения Ваганова провела профилактическую беседу по действиям в экстремальных ситуациях дома и в школе. Показала, какие пожарные знаки обозначают пожарный выход и кнопку тревоги, а также ребята ещё раз изучили план эвакуации школы.

Когда в стенах в стенах школы прозвучал учебный тревожный сигнал, все 165 воспитанников лагеря дети, вспомнив правила эвакуации, построились и спокойно покинули здание за 3,5 минуты.