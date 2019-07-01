Более пятидесяти пожаров произошли в Тюмени за минувшую неделю

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

54 пожара произошли в Тюменской области с 8 по 14 июля, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

23 пожара случились в жилье. Травмы получили пять человек, двое погибли.

"Кроме того, за неделю пожарно-спасательные подразделения привлекали 60 раз к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Они оказывали помощь по деблокировке пострадавших, отключали аккумуляторные батареи, смывали горюче-смазочные материалы с проезжей части", — рассказали в ведомстве.

ГУ МЧС России по Тюменской области рекомендует во избежание возгораний содержать территорию у дома и хозяйственных построек в чистоте. Нужно своевременно очищать ее от сухой травы, опавшей листвы, сгораемого мусора.

"Заросли сухой травы, свалки мусора в случае пожара способствуют распространению огня. Уборка прилегающей территории жилых строений на ширину не менее четырех метров существенно снижает этот риск. Весь собранный мусор необходимо своевременно вывозить в специально отведенные места. Опасно разводить костры на расстоянии менее 50 метров от жилых домов и хозяйственных построек, выбрасывать не затушенный уголь вблизи строений, организовывать свалки горючих отходов", — добавили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует оборудовать жилье автономным пожарным извещателем. В случае пожара прибор оповестит жильцов.