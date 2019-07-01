Гигантскую медузу обнаружили в Англии

| Фото: Instagram sharkman_dan | Фото: Instagram sharkman_dan

Гигантскую медузу засняли у побережья графства Корнуолл, скриншотом из видео поделился его автор, пользователь Instagram sharkman_dan. Отрывки из ролика доступны в его сторис, сообщает РИА Новости.

На фотографии запечатлены биолог, ведущая интернет-канала Lizzie Daly Wildlife TV Лиззи Дейли с медузой-корнеротом. По словам ученого, морской обитатель был ростом с нее.

Размеры бочковой медузы в основном не превышают 40 см в диаметре, однако она может достигать 1,5 метров в диаметре и 35 килограммов в весе. Животное обитает в основном в северо-восточной части Атлантического океана, а также в Черном, Азовском, Средиземном и Адриатическом морях.