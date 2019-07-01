Тюменцам напомнили о запрете посещения лесов

| Фото: rosleshoz.ru | Фото: rosleshoz.ru

О запрете посещать леса, разводить костры на землях лесного фонда, придомовых и дачных участках и проводить пожароопасные работы во время действия особого противопожарного режима, который введен с апреля 2019 года, напоминает жителям региона ГУ МЧС России по Тюменской области.

Ведомство уточняет, что запрет на посещение леса не касается граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу; людей, использующих лес; тех, кто находится на лесных участках, предоставленных для рекреационной деятельности, а также охотников за пернатой дичью.

Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого режима влечет административный штраф: для граждан - до 5 тыс. рублей, должностные лица будут наказаны на сумму до 40 тыс. рублей, юрлица - до 500 тыс. рублей.

В департаменте лесного комплекса подчеркивают, что 9 из 10 пожаров в российских лесах происходят по вине человека. Чаще всего - из-за неосторожного обращения с огнем в лесу или рядом.

Чтобы неосмотрительность не стала причиной лесного пожара, специалисты департамента напоминают о том, что нельзя поджигать сухую траву в лесу и на полях, а также разводить огонь на торфяниках. Кострище должно располагаться на минеральной почве, прежде чем развести огонь, нужно сгрести лесную подстилку с кострища и вокруг него в радиусе одного метра.

Заливая костер, нужно разгрести золу и убедиться, что под ней нет тлеющих углей. Не следует уходить, пока от костра идет пар или дым.

Опасность могут представлять также непотушенные спички, сигареты и пиротехнические изделия.

Опасно заезжать в лес на машинах и мотоциклах: искры из глушителя могут стать причиной пожара.

Небольшой травяной пал или тлеющую лесную подстилку можно попытаться затушить самостоятельно: затоптать пламя или сбить ветками либо одеждой, при этом убедившись, что место больше не тлеет.

Если потушить огонь не получается, нужно срочно сообщить о нем в ближайшее лесничество или поселение.

Горячая линия по лесным пожарам: 8-800-100-94-00

Департамент лесного комплекса: (3452) 42-660

Региональный диспетчерский пункт ГБУ "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов: (3452) 624-225

При обнаружении пожара или признаков горения можно звонить также по телефонам 101 или 112.

Сообщить о возгорании можно через мобильное приложение "Берегите лес".