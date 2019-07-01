Тюменцы могут выиграть экшн-камеру в конкурсе от МуZen.TV

Дом.ру Дом.ру

Телеком-оператор "Дом.ru" и телеканал о хорошем самочувствии и стиле жизни МуZen.TV приглашают тюменцев с 15 по 28 июля принять участие в онлайн-конкурсе, главный приз в котором – экшн-камера. Для этого достаточно ответить на вопрос "Что для вас дзен" в официальном сообществе оператора в "ВКонтакте". Автору самого необычного и веселого комментария, по мнению организаторов конкурса, и достанется приз. Еще пять счастливчиков получат экосумки от канала. Итоги конкурсов будут подведены 29 июля. Ознакомиться с правилами можно здесь.

МуZen.TV - канал о здоровье и душевной гармонии - рассказывает, куда отправиться за новыми впечатлениями, учит сохранять гармонию между душой и телом, заряжаться энергией на весь день и жить насыщенной интересной жизнью. Его программы делятся на четыре темы: "Тело и душа", "Жизнь меняется", "Хорошее самочувствие каждый день" и "Сбежать от суеты", где каждый найдет то, что ему нужно. Девиз канала - “Сделай жизнь лучше!”.

Недавно канал представил программы "Экология", с которой можно отправиться в тур по экологичным дзен-домам, "Сады Оливии", где легко найти идеи для оформления своего сада или мини-оранжереи дома и "Аюрведа" - гид по уходу за собой и питанию с очаровательной ведущей Роши Рана. Кроме того, зрителей ждут новые сезоны программ "Гербарий" о полезных рецептах, "MyZen Люди" о смельчаках, которые изменили свою жизнь, решив последовать за мечтой, и программы с тренерами по йоге, пилатесу, тай-чи.

Клиенты "Дом.ru" смотрят канал с 2012 года. Он доступен пользователям цифрового ТВ на 304 кнопке. Всего в сети оператора 38 развлекательных каналов.

Дзен* - одно из ключевых понятий в буддизме, суть которого заключается в мистическом "созерцании" внутреннего и внешнего миров созерцающего. В современной западной культуре слово "дзен" обозначает отрешенность от бытовых мелочей и погружение в духовные практики.