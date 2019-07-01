Семьсот семьдесят девять лет назад русские войска победили в Невской битве

| Фото: www.mil.ru/Невская битва. Святой Александр Невский наносит рану в лицо шведскому предводителю. Художник А.Д. Кившенко | Фото: www.mil.ru/Невская битва. Святой Александр Невский наносит рану в лицо шведскому предводителю. Художник А.Д. Кившенко

23 июля - памятная дата российской истории. В этот день в 1240 году русские воины под командованием новгородского князя Александра Ярославича сошлись в битве на Неве со шведским отрядом.

Конец 30 – начало 40-х годов XIII века – один из самых тяжелых периодов в истории Руси. Нашествие монгольского хана Батыя превратило ее из цветущей страны в огромное пепелище.

Воспользовавшись этим, в северо-западные пределы Руси вторглись войска крестоносцев и шведских феодалов. Расширение влияния Новгорода в Карелии и Финляндии вызвало широкое недовольство папской курии, которая огнем и мечом насаждала католицизм в Прибалтике.

K середине ХIII века, при активном участии католического Рима, между тремя феодально-католическими силами – Ливонским (Немецким) орденом, датчанами и шведами было достигнуто соглашение о совместном выступлении против Новгорода для завоевания северо-западных русских земель и насаждения там католицизма. По мнению папской курии, после "Батыевого разорения" Русь не могла оказать сопротивления. Это и явилось главной побудительной причиной выступления шведов, тевтонцев и датчан в 1240 году. Немецкие и датские рыцари должны были нанести удар по Новгороду с суши, из своих ливонских владений, а шведы собирались поддержать их с моря через Финский залив.

В первых числах июля 1240 года большой шведский отряд на шнеках вошел в устье Невы. О прибытии врага почти сразу стало известно в Новгороде, где постоянно несла ратную службу лишь небольшая дружина. Но продвижение неприятеля следовало остановить как можно скорее, и поэтому молодой новгородский князь Александр Ярославич поспешил выступить немедленно. Им был сформирован отряд из 300 княжеских дружинников, 500 новгородских конников и стольких же пеших ополченцев. По принятому обычаю воины собрались у собора Святой Софии и получили благословение от новгородского архиепископа Спиридона.

Шведы после длительного морского перехода остановились на отдых и разбили лагерь на левом берегу Невы, чуть выше впадения в нее р. Ижоры. Сюда причалили шведские корабли, а с них на сушу были переброшены сходни. Часть войска оставалась на шнеках, наиболее знатные воины расположились в наспех сооруженном лагере. Нападения с суши противник не ожидал.

В летописном рассказе о Невской битве отчетливо воссоздается замысел Александра. Удар пешей дружины вдоль берега Невы отрезал бы шведов от кораблей, а конница, действуя со стороны суши через центр лагеря, должна была загнать неприятеля в угол, образуемый берегами Ижоры и Невы, замкнуть окружение и уничтожить противника.

Молодой полководец блестяще реализовал смелый план. Рано утром 15 июля, скрытно подобравшись к лагерю, новгородская дружина напала на неприятеля. Захваченные врасплох шведы были полностью деморализованы и не способны дать должный отпор.

В гуще боя находился и князь Александр: он распоряжался как полководец и дрался как простой воин.

По числу потерь – со стороны русских погибло 20 человек – видно, что сражение нельзя отнести к числу крупномасштабных. Значимость победы на Неве состояла в другом, – успех подобных вылазок скандинавов мог открыть дорогу широким захватническим действиям шведов. За эту победу юный князь Александр получил почетное прозвище Невский.

Невская победа предотвратила утрату Новгородом берегов Финского залива и не дала прервать торговый обмен Руси с Западом. В момент всеобщей подавленности и смятения русский народ в победе Александра Невского увидел отсвет былой славы русского оружия и предзнаменование своего будущего освобождения.

Материал подготовлен на основе информации Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России.