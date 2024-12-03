Пострадавшим на производствах тюменцам вручают машины спецкомплектации

| Фото: отделение Социального фонда России по Тюменской области | Фото: отделение Социального фонда России по Тюменской области

Машины спецкомплектации вручили 25 жителям Тюменской области, которые пострадали на производствах. Все они получили травмы, но могут, используя особу конструкцию системы управления, водить автомобиль, сообщает региональное управление Социального фонда России.

"Автомобили оборудованы с учётом индивидуальных особенностей здоровья и физических возможностей получателей. Данная государственная поддержка позволяет пострадавшим вести активный образ жизни, работать и даже путешествовать", — отметил управляющий отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков.

Автомобили в спецкомплектации предоставляют один раз в семь лет по рекомендации бюро медико-социальной экспертизы и при отсутствии противопоказаний к вождению. В течение семи лет их владельцам ежеквартально компенсируют расходы на топливо и техническое обслуживание, один капитальный ремонт.