Авиакомпания "ЮВТ АЭРО" отметила в Тобольске 300-тысячного пассажира

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300-тысячный пассажир авиакомпании "ЮВТ АЭРО" зарегистрирован в аэропорту Ремезов с начала 2024 года. Им оказалась тоболячка Софья Потапова. Студентка Всероссийского университета правосудия приобрела билет на рейс до Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"Очень приятно оказаться юбилейным пассажиром. Для меня это стало огромным сюрпризом. Я немного опаздывала на регистрацию, но в итоге не только приехала вовремя, но и получила замечательные подарки. Очень нравится, что в Тобольске есть свой аэропорт. Теперь улететь на учебу можно из родного города", - подчеркнула студентка.

В подарок от авиакомпании "ЮВТ АЭРО" Софья получила сертификат на бесплатный совместный перелет на две персоны любыми регулярными рейсами. Подарок девушке вручил генеральный директор авиакомпании Петр Трубаев.

"Мы начали полеты из аэропорта Ремезов в 2022 году. С тех пор у нас очень хорошая динамика наращивания объема перевозок. Аэропорт хорошо оснащен, здесь прекрасная инфраструктура и работают настоящие профессионалы. Нужно давать людям возможность летать из него. И с каждым годом мы увеличиваем объём перевозок и расширяем сеть маршрутов", - сказал Петр Трубаев.

Юбилейного пассажира также поздравил исполнительный директор аэропорта Ремезов Владимир Варавва. Он вручил Софье памятные подарки от аэропорта.

"Приятно, что юбилейный пассажир "ЮВТ АЭРО" был зарегистрирован в нашем аэропорту. Это сейчас основной наш перевозчик, с которым мы неразрывно связаны. Когда растет пассажиропоток у авиакомпании, то прирост ощущается и у нас", - отметил он.

Авиакомпания "ЮВТ АЭРО" выполняет рейсы из Ремезова в 11 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Омск, Самара, Новый Уренгой, Сургут, Нижнекамск и Уфа.

"Положительная динамика увеличения пассажиропотока обусловлена повышением туристического запроса на посещение Тобольска, как древней столицы Сибири. За прошедшие десять месяцев этого года общее количество туристов города превысило триста тысяч гостей. Особенно хочется подчеркнуть, что аэропорт Ремезов, воздушная гавань Тобольска, и авиакомпания "ЮВТ АЭРО" предоставляют возможности для путешествий по стране. Ярким подтверждением этому стал юбилейный пассажир", - подчеркнула старший менеджер Службы заказчика аэропорта Инга Никитченко.