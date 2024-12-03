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Армизонский предприниматель инвестировал 60 млн рублей в туркомплекс

Экономика, 18:07 02 декабря 2024

vk.com/tmninvest

Компания "Престиж Лайт" вложит 60 млн рублей в открытие туристического комплекса "Красный олень" в Армизонском районе. Предприниматель создаст пять рабочих мест, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

"Комплекс рассчитан для проживания охотников в период сезонной охоты, а также гостей, желающих погрузиться в атмосферу сельского туризма. На территории находятся гостевой дом, баня, площадка с уличными спортивными тренажёрами, оборудованы беседки, мангальная зона, есть зарыбленный искусственный пруд. Вокруг комплекса оборудованы прогулочные дорожки, на берегу озера - пристань", - рассказали в агентстве.

Предприниматель Юлия Глазунова отметила, что при содействии инвестиционного агентства решены вопросы подключения линии электропередач к объекту, выделения земельного участка под строительство вольеров.

"Чистый воздух, уникально сохраненная природа вокруг комплекса – притягивают сюда и охотников, и туристов. Еще это отличное место отдыха для семей с детьми - на территорию комплекса завезены редкие животные: благородный олень, косуля, пятнистый олень, лось, лошади, марал, белка. Все эти красоты делают ранчо "Красный олень" уникально сказочным", - подчеркнула Юлия.

Финансовая поддержка в виде инвестиционного займа по льготной ставке позволила компании ускорить реализацию проекта.

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# инвестиционное агентство , предпринимательство

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