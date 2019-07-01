Тюменский скалолаз Александр Шиков поборется за путевку на Олимпийские игры в Токио

| Фото: Федерации скалолазания России | Фото: Федерации скалолазания России

Шесть тюменцев, выступающих в дисциплине "скорость", вошли в состав сборной России на чемпионат мира 2019 года, сообщает Федерации скалолазания России.

Турнир пройдет в Токио с 11 по 21 августа, будут разыграны восемь комплектов наград. В начале определятся сильнейшие в отдельных дисциплинах – боулдеринге, трудности и скорости, а затем пройдет чемпионат мира в олимпийском многоборье. Здесь будет разыграна часть путевок на первые в истории скалолазания Олимпийские игры. Их в 2020 году примет Токио. Право на участие в Олимпиаде получат по семь сильнейших спортсменов в многоборье у мужчин и женщин.

Тюменец Александр Шиков заявлен на турнир в качестве многоборца и будет претендовать на путевку на Олимпийские игры-2020.

Также Тюменскую область представят бронзовые призеры чемпионата мира 2018 года Станислав Кокорин и Мария Красавина. Выступят в Токио Юлия Каплина, Владислав Деулин и Сергей Рукин.

Тренировочный сбор перед чемпионатом мира лучшие скоростники сборной России проведут в Тюмени.