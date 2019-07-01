Тюменский скалолаз Александр Шиков поборется за путевку на Олимпийские игры в Токио
Шесть тюменцев, выступающих в дисциплине "скорость", вошли в состав сборной России на чемпионат мира 2019 года, сообщает Федерации скалолазания России.
Турнир пройдет в Токио с 11 по 21 августа, будут разыграны восемь комплектов наград. В начале определятся сильнейшие в отдельных дисциплинах – боулдеринге, трудности и скорости, а затем пройдет чемпионат мира в олимпийском многоборье. Здесь будет разыграна часть путевок на первые в истории скалолазания Олимпийские игры. Их в 2020 году примет Токио. Право на участие в Олимпиаде получат по семь сильнейших спортсменов в многоборье у мужчин и женщин.
Тюменец Александр Шиков заявлен на турнир в качестве многоборца и будет претендовать на путевку на Олимпийские игры-2020.
Также Тюменскую область представят бронзовые призеры чемпионата мира 2018 года Станислав Кокорин и Мария Красавина. Выступят в Токио Юлия Каплина, Владислав Деулин и Сергей Рукин.
Тренировочный сбор перед чемпионатом мира лучшие скоростники сборной России проведут в Тюмени.