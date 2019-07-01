Запсибкомбанк ввел новые условия кредитования покупки земли и недвижимости

| Фото: zapsibkombank.ru | Фото: zapsibkombank.ru

Запсибкомбанк обновил условия на покупку земли и на приобретение домов с земельным участком. Так, при покупке дома с земельным участком, коттеджа, таунхауса ставка– от 10,1% годовых, а при приобретении земельного участка действует единая ставка 10,8% годовых, рассказал директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

"Программы Запсибкомбанка всегда направлены на повышение доступности жилья, в том числе загородной недвижимости и земельных участков. Семьи, у которых есть действующий сертификат на маткапитал, могут использовать его в сумме первого взноса. Также в Запсибкомбанке есть возможность оформить кредитную линию с лимитом до 5 млн.руб. и тратить лимит по мере необходимости, сначала на покупку стройматериалов, на оплату строительных работ и далее по списку: отделка, мебель, техника и прочее. И главное - проценты по кредиту платятся только с фактически потраченных сумм, что позволяет клиенту распределить платеж по времени. Подробнее о новых условиях кредитования на покупку земли и загородной недвижимости можно узнать в ближайшем офисе банка, где специалисты Запсибкомбанка рассчитают максимально возможную сумму кредита. Напомню, что условия ипотечных программ Запсибкомбанка позволяют гасить досрочно кредит без моратория, без взимания дополнительных комиссий, без ограничений в суммах – с пересчетом сумм по оплате процентов", – прокомментировал он.

Как сообщается на официальном сайте, кредиты предоставляются на срок – до 30 лет. Первоначальный взнос – от 10%.

Ставка 10,8 % распространяется на приобретение земельных участков (права аренды) у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей для подразделений банка, расположенных на территории города Тюмени, Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, при первом взносе от 15%.

Подать заявку вы можете на сайте или в любом офисе Запсибкомбанка.