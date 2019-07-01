  • 22 июля 201922.07.2019понедельник
  • USD62,8666
    EUR70,7941
  • В Тюмени 16..18 С 4 м/с ветер западный

Тюменцам предлагают выбрать арт-скамейку, которую установят на Никольской площади

Общество, 18:10 22 июля 2019

dom.tyumen-city.ru | Фото: dom.tyumen-city.ru

Выбрать дизайн арт-скамейки, которую установят на Никольской площади, предлагают выбрать тюменцам. Принять участие в опросе можно на портале "Я решаю!".

Управа Калининского административного округа планирует сделать подарок горожанам: установить современный арт-объект на Никольской площади – тематическую скамейку.

"Между рекой и зданием Тюменского индустриального института растут деревья – остатки сада. В первой половине ХХ века это было довольно известное место – Никольский сад. По имени смотрительницы сада произошло неформальное переименование Никольского сада в Дунькин: в саду была своя реальная героиня – дворничиха тетя Дуня, в честь которой горожане и прозвали сад "Дунькиным". Тетя Дуня была настоящей хозяйкой и блюстительницей чистоты в саду, благодаря чему ее имя укоренилось в народе", — рассказали в администрации города.

Проголосовать и сформировать рейтинг скамеек можно на портале "Я решаю!". Участие в опросе приняли уже более двухсот интернет-пользователей. Для его прохождения необходимо авторизоваться.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# опрос , скамейка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:28 22.07.2019Более полумиллиона мальков осетра выпустил в Иртыш РН-Уватнефтегаз
19:25 22.07.2019Лайфхак - как превратить обычный телевизор в SmartTV?
18:54 22.07.2019Благотворительный фонд "Чимеевская святыня" принимает пожертвования на восстановление храма
18:10 22.07.2019Тюменцам предлагают выбрать арт-скамейку, которую установят на Никольской площади