Тюменцам предлагают выбрать арт-скамейку, которую установят на Никольской площади

| Фото: dom.tyumen-city.ru | Фото: dom.tyumen-city.ru

Выбрать дизайн арт-скамейки, которую установят на Никольской площади, предлагают выбрать тюменцам. Принять участие в опросе можно на портале "Я решаю!".

Управа Калининского административного округа планирует сделать подарок горожанам: установить современный арт-объект на Никольской площади – тематическую скамейку.

"Между рекой и зданием Тюменского индустриального института растут деревья – остатки сада. В первой половине ХХ века это было довольно известное место – Никольский сад. По имени смотрительницы сада произошло неформальное переименование Никольского сада в Дунькин: в саду была своя реальная героиня – дворничиха тетя Дуня, в честь которой горожане и прозвали сад "Дунькиным". Тетя Дуня была настоящей хозяйкой и блюстительницей чистоты в саду, благодаря чему ее имя укоренилось в народе", — рассказали в администрации города.

Проголосовать и сформировать рейтинг скамеек можно на портале "Я решаю!". Участие в опросе приняли уже более двухсот интернет-пользователей. Для его прохождения необходимо авторизоваться.