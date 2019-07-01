Александр Моор подписал распоряжение о приобретении спецтехники для муниципальных образований

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Распоряжение о приобретении специализированной коммунальной техники для муниципальных образований региона подписал губернатор Александр Моор 23 июля.

Будет закуплено 128 автотранспортных средств – это тракторы, автосамосвалы, передвижные аварийно-ремонтные мастерские, экскаваторы-погрузчики, автоцистерны, бульдозеры, вакуумные и илососные машины.

Потребность определена на основании заявок муниципальных образований. Технический парк, использующийся для обслуживания и устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса, содержания объектов благоустройства в муниципалитетах требует своевременного обновления.

Приобретение техники обеспечит своевременный вывоз жидких бытовых отходов, оперативное устранение аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса и поддержание их в технически исправном состоянии. Кроме того, это позволит улучшить качество предоставляемых услуг, содержать в нормативном состоянии объекты благоустройства, а также снизить расходы на эксплуатацию специализированного автотранспорта.