Семь лет получил тюменец, забравший из тайника мешок с наркотиками

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Тюменец, из-за ошибки наркодельца забравший из тайника мешок с наркотиками вместо 100 граммов гашиша, отправился в колонию, сообщает прокуратура Тюменской области.

Расследование установило, что в январе 2019 года тюменец заказал через Интернет 100 граммов гашиша. Деньги за наркотик он перевел через электронную платежную систему.

По ошибке наркоделец сообщил покупателю адрес другого тайника. В "закладке" тюменец нашел вместо гашиша более 4,6 кг синтетического наркотика. Он забрал мешок, вызвал такси и поехал домой. Но на объездной дороге автомобиль остановили сотрудники ФСБ.

Суд назначил тюменцу семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.