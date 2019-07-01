Передвижной музей "Русская изба" могут посетить тюменцы на народном гуляньи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Передвижной музей "Русская изба" представил Центр русской культуры на посвященном дню города народном гуляньи "Тюмень мастеровая", которое открылось на ул. Дзержинского 27 июля.

"Это наш передвижной музей. Мы уже четвертый год знакомим тюменцев с бытом предков на народном гуляньи, которое проводится на улице Дзержинского", — рассказала администратор Центра русской культуры Тамара Вишнякова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В пространстве, стилизованном под русскую избу, можно увидеть рубель, которую использовали для глажения белья в старину, старинный утюг, который "работал" на углях. Возраст большинства предметов, представленных здесь, перевалил за 100 лет.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Здесь также можно увидеть ступу для измельчения зерна и прялку. Все экспонаты использовались в быту в старину. Есть в избе и старинный патефон, как подчеркивает Тамара Вишнякова, в рабочем состоянии, кованый сундук, в котором люди хранили вещи.

Желающие могут присесть у самовара с баранками и сделать фото на память.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тамара Вишнякова отметила, что в Центре русской культуры, расположенном на ул. Камчатская, 138, работает музей. По ее словам, в помещении воссоздана русская изба, посетители могут увидеть костюмы, которые носили наши предки. Нередко горожане пополняют коллекцию центра новыми экспонатами. "Переселенцы из Беларуси привезли костюм, которому более ста лет, отдали нам в дар, чтобы мы хранили и показывали его нашим гостям. Все вещи мы подписываем, указываем, от кого получили тот или иной предмет в дар", — поделилась Тамара Вишнякова.

Напомним, Центр русской культуры открыл на ул. Дзержинского площадку, посвященную сказке Петра Ершова "Конек-горбунок". Здесь горожане смогут сфотографироваться у котла из знаменитого произведения, а также поиграть в семейные игры.

Ул. Дзержинского до 20 часов превратилась в выставку-ярмарку народных ремесел. Народное гулянье проводится в областной столице в четвертый раз.

Инна Пахомова