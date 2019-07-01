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Тюменцы помнят и чтят наследие Андрея Текутьева

Общество, 12:42 26 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Торжественным возложением цветов тюменцы почтили память Андрея Текутьева у его памятника в канун дня города. По традиции в церемонии 26 июля приняли участие руководители управ Тюмени, депутаты городской думы, деятели культуры и школьники.

Горожанам, пришедшим возложить цветы к памятнику Андрея Текутьева, напомнили – он был крупным предпринимателем, городской головой, меценатом, купцом I гильдии. Он был третьим среди самых богатых людей Тобольской губернии. Всю свою жизнь прожил в Тюмени и сделал для нее очень много.

Почетный гражданин Тюмени, Андрей Текутьев – купец и меценат, стал городским головой в 1899 году и занимал эту должность до 1911 года. Он финансировал облагораживание улиц Тюмени и укрепление набережной Туры. Благодаря его усилиям Транссибирская железная дорога была пущена через Тюмень, что способствовало подъему промышленности региона. Поэтому неслучайно накануне Дня города проходит акция #433добрыхдела.

В торжественном возложении приняли участие глава Тюмени Руслан Кухарук, председатель городской думы Евгений Заболотный, депутат гордумы Степан Киричук и другие.

"Мы должны помнить, что наш город - самый лучший и сегодняшнее мероприятие это подтверждает, - отметил Степан Киричук. - Мы сегодня радуемся и гордимся том, что многие вещи получаются у нас лучше, чем у других. Накануне Дня города хочу пожелать всем тюменцам счастья, хочу пожелать, чтобы у каждого было любимое дело".

После церемонии возложения цветов гости познакомились с галереей художественных работ учеников школы искусств им. Митинского, посвященной дню рождения Тюмени.

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Николай Ступников

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# Андрей Текутьев , возложение венков , День города Тюмени , Текутьевский бульвар

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