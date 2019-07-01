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Шоу "Танцы улиц" пройдет в Тюмени 27 июля

Общество, 17:06 26 июля 2019

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Шоу "Танцы улиц" пройдет на Цветном бульваре 27 июля, начало в 12 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

Гости праздника смогут посетить танцевальные мастер-классы и поучаствовать в хип-хоп и брейк-данс баттлах.

Состязания пройдут в течение двух часов. За это время свое мастерство продемонстрируют спортсмены из областного центра, Тобольска и Ноябрьска.

"В числе опытных спортсменов выступят тюменец, вице-чемпион мира по брейк-дансу в номинации "команда" Евгений Аксенов, победители всероссийских соревнований Евгений Троянов и Денис Минелбаев из Ноябрьска и другие", - рассказала преподаватель по брейк-дансу ДЮЦ "Фортуна", вице-чемпионка мира Ксения Макаренко.

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# День города , танцы , шоу

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