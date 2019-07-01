Тюмень начала отсчет времени до 75-летия региона

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Далее в сюжете Передвижной музей "Русская изба" могут посетить тюменцы на народном гуляньи

Часы, отсчитывающие время, оставшееся до 75-летия Тюменской области, запустил глава областной столицы Руслан Кухарук на площади 400-летия Тюмени в рамках церемонии открытия дня города.

Празднование дня рождения лучшего города Земли началось на площади у здания городской администрации. Известный тюменский реставратор памятников деревянной архитектуры Святослав Шитов под звуки духового оркестра вручил группе юных жительниц Тюмени изготовленный им ключ от города.

"На старинных картах XVIII века очертания Тюмени по форме напоминают ключ. Это очень символично - ведь наш древний город стал для России ключом от Сибири и Дальнего Востока. Именно из Тюмени русские землепроходцы двинулись дальше, вплоть до Тихого океана и Аляски. Тюмень - это мой город, она в моем сердце", - сказал Святослав Шитов в интервью обозревателю "Тюменской линии".

По Цветному бульвару юные тюменки в сопровождении духового оркестра под управлением дирижера Тимура Бахрова пронесли ключ до площади у ЦУМа. Там после яркого шоу он перешел к барабанщикам из средней школы N 72. Под барабанный бой участники шествия направились к скверу Николая Машарова, где к ним присоединились артисты театра "Мимикрия", по традиции порадовавшие горожан яркими и интересными костюмами и масками.

На всем протяжении маршрута тюменцы и гости областного центра тепло приветствовали и активно снимали на телефоны юных и взрослых музыкантов и артистов. Социальные сети ждет наплыв роликов и фото.

Конечной точкой шествия стала площадь 400-летия Тюмени. Здесь ключ от Тюмени был вручен главе Тюмени Руслану Кухаруку. "Тюмень - это мое сердце, моя жизнь", - подчеркнул он.

Собравшиеся на площади горожане увидели видеообращение губернатора Тюменской области Александра Моора. День города - праздник, объединяющий тюменцев всех поколений, отметил глава региона.

"Благодаря нашим общим усилиям областная столица уверенно шагает вперед. По многим показателям она лидирует среди российских городов. В том числе - по качеству жизни людей. Растет экономика. Строятся новые дома, дороги и транспортные развязки, детские сады и школы. Появляется все больше уютных мест для семейного отдыха, занятий физкультурой и спортом. Наша любимая Тюмень стала точкой притяжения для многих инициативных и творческих людей", - сказал губернатор.

Тюменцев всегда отличали трудолюбие, здравомыслие и любовь к своему городу, подчеркнул Александр Моор. Это значит, жителям Тюмени по силам самые смелые и масштабные проекты, которые помогут улучшить жизнь людей.

"От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых достижений на благо города, Тюменской области и всей России. А лучшему городу Земли, нашей красавице-Тюмени - процветания и развития!", - обратился к тюменцам Александр Моор.

Ярким завершением церемонии открытия Дня города стал запуск часов, отсчитывающих время до 75-летия Тюменской области. Это события разделяет ровно двадцать дней, на протяжении которых в открывшейся на площади 400-летия Тюмени арт-резиденции "Время наших побед" пройдет масштабный творческий марафон.

Евгений Бабенко