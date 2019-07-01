Тюменцы погрузились в "Сны улиц" по-новому

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Герои сказок, ростовые куклы, мастера пантомимы и оркестр самодельных инструментов поздравили тюменцев с днем города на фестивале уличных театров "Сны улиц". Четырнадцатый праздник уличного искусства прошел на площади 400-летия Тюмени.

Девиз фестиваля "Сны улиц" в 2019 году - "Все по-новому". Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила организатор XIV международного фестиваля уличных танцев, директор театра "Мимикрия" Полина Захарова.

Артисты разных жанров, в том числе и совершенно новых для "Снов улиц", сменяли друг друга на уличной сцене. Профессиональный уличный артист из Аргентины Локо Бруска представил захватывающее шоу антигероя Speerman’a с элементами клоунады, цирка и пантомимы.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Испанская группа Residual Gurus сыграла на инструментах, сделанных из мусора, – труб и жестяных банок.

Впервые в Тюмени выступили артисты московского театра "Эскизы в пространстве с визуальным шоу "Мур-мур Байконур" - историей о космонавте, в своих снах путешествующем по просторам неизвестных вселенных.

Напомним, проект "Сны улиц" зародился 14 лет назад и за это время успел побывать во многих городах и селах Тюменской области.

"Особенность в том, что выступать на улице намного сложнее, - считает Полина Захарова. – Ведь если зрителю не нравится представление, он просто уйдет. Поэтому актерам приходится работать на двести процентов сильнее эмоционально и физически, чтобы "взять" публику. Это большой опыт для всех, и уже на следующий год театры создают новые шоу с учетом предыдущих ошибок".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

За годы существования фестиваля изменился и зритель. Полина Захарова отметила, что если в первые годы тюменцы неохотно давали вовлечь себя в спектакль, то теперь уже осознанно стремятся к этому.

Завершился фестиваль спектаклем для всей семьи от театра "Мимикрия" "Мумий-Land" - фантазией на тему загробного мира Древнего Египта. Главный герой в своем последнем путешествии в царство мертвых сталкивается с соблазнами и искушениями, но главным испытанием для него становится встреча с собственной душой.

Николай Ступников