Альбом "Тюмень глазами художника, фотографа, путешественника" презентовали на площади Солнца

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

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Презентация альбома "Тюмень глазами художника, фотографа, путешественника" прошла в Тюмени во время "Пикника книг на площади Солнца" 27 июля, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

В 1998 году появилось издание "Тюмень глазами художника, фотографа, путешественника XVII-XX вв.", подготовленное доктором искусствоведения Натальей Сезевой. Спустя 20 лет благодаря поддержке руководителя фракции "Единая Россия" в Тюменской областной думе Андрея Артюхова, этот уникальный альбом был переиздан.

"Выход в свет уникального издания – это прекрасный подарок горожан к празднику, дню города. Новый иллюстрированный альбом отражает всю красоту Тюмени в картинах художников, фотографов и путешественников, - отметил Андрей Артюхов. - Я рад поддерживать такие проекты, они направлены на сохранение истории родного края".

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Наталья Сезева рассказала, что книга 1998 года пользовалась большой популярностью, тираж разошелся буквально за считанные дни. Для переиздания была проведена огромная работа по сбору, обработке и оцифровке материала. В альбом вошли рисунки, акварели, живописные произведения, старинные фотографии и почтовые открытки, а также путевые записки, дневники, письма, воспоминания.

"Книга получила второе рождение и, уверена, будет востребована не меньше, чем предыдущая. Прошлая печаталась в итальянской типографии в Вероне, на этот раз альбом издал "Тюменский дом печати". Он получился замечательным, перелистав страницы, вы можете мысленно побродить по уютным кварталам старой Тюмени, всмотреться в неповторимые черты домов и их обитателей. Главный герой книги – наш любимый город, каким он был в прошлом. Сейчас нет тех домов, тех улочек; тем ценнее, что их успели запечатлеть художники и фотографы", - рассказала Сезева.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

В презентации приняли участие мастера, чьи работы вошли в альбом, - Юрий Рыбьяков, Александр Новик, Михаил Гардубей.

"Мне дорога старая Тюмень. Она уступает место новому, современному городу, но память о том, какой она была раньше, нужно сохранить и передать молодому поколению", - считает Юрий Рыбьяков.