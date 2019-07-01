Альбом "Тюмень глазами художника, фотографа, путешественника" презентовали на площади Солнца
Далее в сюжете Тюменцы приняли участие в киносъемках в день города
Презентация альбома "Тюмень глазами художника, фотографа, путешественника" прошла в Тюмени во время "Пикника книг на площади Солнца" 27 июля, сообщает ТРО партии "Единая Россия".
В 1998 году появилось издание "Тюмень глазами художника, фотографа, путешественника XVII-XX вв.", подготовленное доктором искусствоведения Натальей Сезевой. Спустя 20 лет благодаря поддержке руководителя фракции "Единая Россия" в Тюменской областной думе Андрея Артюхова, этот уникальный альбом был переиздан.
"Выход в свет уникального издания – это прекрасный подарок горожан к празднику, дню города. Новый иллюстрированный альбом отражает всю красоту Тюмени в картинах художников, фотографов и путешественников, - отметил Андрей Артюхов. - Я рад поддерживать такие проекты, они направлены на сохранение истории родного края".
Наталья Сезева рассказала, что книга 1998 года пользовалась большой популярностью, тираж разошелся буквально за считанные дни. Для переиздания была проведена огромная работа по сбору, обработке и оцифровке материала. В альбом вошли рисунки, акварели, живописные произведения, старинные фотографии и почтовые открытки, а также путевые записки, дневники, письма, воспоминания.
"Книга получила второе рождение и, уверена, будет востребована не меньше, чем предыдущая. Прошлая печаталась в итальянской типографии в Вероне, на этот раз альбом издал "Тюменский дом печати". Он получился замечательным, перелистав страницы, вы можете мысленно побродить по уютным кварталам старой Тюмени, всмотреться в неповторимые черты домов и их обитателей. Главный герой книги – наш любимый город, каким он был в прошлом. Сейчас нет тех домов, тех улочек; тем ценнее, что их успели запечатлеть художники и фотографы", - рассказала Сезева.
В презентации приняли участие мастера, чьи работы вошли в альбом, - Юрий Рыбьяков, Александр Новик, Михаил Гардубей.
"Мне дорога старая Тюмень. Она уступает место новому, современному городу, но память о том, какой она была раньше, нужно сохранить и передать молодому поколению", - считает Юрий Рыбьяков.