Тюменцы приняли участие в киносъемках в день города

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Большой популярностью у горожан пользуется площадка "Тюмень - город кино", которая развернулась на площади Борцов революции в День города 27 июля. По словам организаторов, это стало для них приятным сюрпризом.

"Мы сделали три тысячи флаеров, через несколько часов их полностью разобрали. Это значит, что человек пришел на съемки, сделал отметку. Около трех тысяч людей у нас побывало, это большие цифры, мы не ожидали, что столько горожан захочет сниматься в кино", - сказал директор кинофестиваля "Ноль Плюс" Николай Данн.

На выбор гостей представили девять съемочных локаций с соответствующим антуражем. Можно было сниматься за школьной партой или за рулем машины, за накрытым столом или очутиться во сне. Завершающая роль, которую предложили примерить актерам любителям, – образ телезвезды на красной дорожке.

"У режиссеров нашей площадки "В походе" нет свободной минуты: снимаются родители с детьми, молодежь, интересно всем. Приходила семья, в составе которой – человек с особенностями развития, им очень понравилось. Мы подготовили несколько сценариев, в зависимости от состава актеров", - рассказала режиссер-волонтер Марья Кукарских.

Тюменка Любовь Ильинична рассказала, что волновалась во время съемочного процесса - в актрисы никогда не стремилась и впервые вышла на съемочную площадку ради маленькой внучки Алены.

"Бабушка все время забывала свою роль, а у меня сразу получилось, очень понравилось сниматься. В будущем стану певицей или актрисой", - сказала юная тюменка.

Гости, которым интересно узнать о деталях кинопроизводства, отправились в кинопавильоны. Здесь показывали, как происходит монтаж, пишутся сценарии, создаются мультфильмы и предлагали сделать свою "кинофутболку".

"В анимационном павильоне мы обучаем перекладной мультипликации. Аниматор перемещает персонаж или его элементы перед камерой, герой мультфильма "оживает" и в каждом кадре совершает какое-то действие. Интересно и детям, и взрослым", - рассказал директор студии перекладной анимации Олег Шевченко.

Около 90 волонтеров приняли участие в работе съемочных площадок и кинопавильонов. Для сотрудников тюменских студий и ребят из киношколы "Ноль Плюс" работа на большом празднике - тоже проверка на прочность, говорят организаторы.

"Сегодня они работают в экстремальных условиях, приходится перестраиваться под каждого актера, работа не шаблонная, - рассказал директор кинофестиваля "Ноль Плюс" Николай Данн. - Кино объединяет людей, я видел, как маленький мальчик подбегает к незнакомому мужчине, просит сняться вместе и получает согласие, это дорогого стоит. Напомню также, что люди, которые примут участие во всех эпизодах, увидят себя на большом международном кинофестивале "Ноль Плюс".

Рядом со съемочными площадками открылся летний открытый кинотеатр, гостям праздника демонстрируют семейные короткометражные ленты, созданные профессиональными режиссерами и любителями, и приглашают к обсуждению. Вечером тюменцам планируют показать полнометражные фильмы.

Татьяна Ковалева