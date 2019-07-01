В Тюменской области выросла средняя зарплата

| Фото: rosmintrud.ru | Фото: rosmintrud.ru

Среднемесячная зарплата в Тюменской области за январь-май 2019 года составила 47 тыс. 196 рублей. Такие данные приводит Тюменьстат.

В первом полугодии 2018 года этот показатель равнялся 43 тыс. 901 рублю.

Самым доходным месяцем года стал май — 52 тыс. 382 рубля. В январе, уровень был почти на 10 тысяч меньше - 42 тыс. 425 рублей.

Самые высокие показатели по зарплате в добыче полезных ископаемых (средняя за пять месяцев - 170 тыс. 23 рубля), научных исследованиях и разработках (111 тыс. 134 рубля), на воздушном транспорте (92 тыс. 590 рублей). Средняя зарплата в здравоохранении составила 47 тыс. 98 рублей, в образовании - 41 тыс. 983 рубля, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 44 тыс. 525 рублей.

На 697,8 тыс. работающих (по данным на июнь 2019 года) приходилось 31,2 тыс. безработных.

За первое полугодие в Тюменской области продано товаров на сумму 191 млрд 777,6 млн рублей, что на 3,9% больше, чем год назад. Самым благоприятным оказался июнь, когда было продано товаров на 33 млрд 75,5 млн рублей, а в феврале - 30 млрд 281,7 млн рублей. За шесть месяцев оказано услуг на сумму 47 млрд 180,3 млн рублей. Больше всего услуг оказано в марте — 8 млрд 54,2 млн рублей, сообщает "Вслух. ru".