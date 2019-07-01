Эндоскопические исследования помогают выявить рак на ранней стадии

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Около 10 тыс. эндоскопических исследований и более 1 тыс. компьютерной томографии легких провели специалисты консультационно-диагностического центра "Эндос" за первое полугодие 2019 года. Врачи выявили у пациентов более 150 случаев злокачественных новообразований, в 9 % из них – предраковые состояния, сообщает областной департамент здравоохранения.

В центре провели около 8 тыс. исследований слизистой оболочки органов желудочно-кишечного тракта, что позволило обнаружить 641 случай предраковых состояний и 20 злокачественных опухолей. При проведении компьютерной томографии легких "рак" диагностировали у 46 пациентов.

Региональная составляющая национального проекта "Здравоохранение" направлена на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 132 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. На решение этой задачи нацелены все ресурсы медучреждений Тюменской области, которые активно проводят онкологические скрининги.

"Участвуя в региональном проекте, мы выполняем важную миссию по укреплению общественного здоровья. Ведь, как известно, чем раньше заметишь проблему со здоровьем, тем проще ее решать", – отметил главный врач консультационно-диагностического центра "Эндос" Дмитрий Бутов.

В Тюменской области реализуется одна из самых больших скрининговых программ в РФ. В нее включены маммография, анализ крови на ПСА, компьютерная томография легких, анализ кала на скрытую кровь, эндоскопический скрининг.

По последним данным регистра в Тюменской области за четыре месяца 2019 года через скрининговые исследования прошли более 105 тыс. человек. Благодаря этому выявлено 206 случаев злокачественных новообразований и более 1 тыс. случаев фоновых предраковых заболеваний.