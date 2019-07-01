Тюменская скорая помощь получила 18 новых машин

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18 машин скорой помощи на базе автомобиля "Газель" закупили для Тюменской области.

Напомним, что в июне 2019 года, посещая станцию скорой медицинской помощи, губернатор Александр Моор дал поручение провести реновацию автопарка учреждения и заменить морально устаревший медицинский инвентарь. 25 июля на заседании президиума регионального правительства глава подписал распоряжение о выделении более 70 млн рублей на приобретение еще 17 машин и 15 мобильных тележек-каталок.

Новые устройства с телескопическим управлением многофункциональны и позволяют каталке придать нужное положение в зависимости от состояния пациента. Кроме того, они облегчают транспортировку и эвакуацию больных, особенно в тяжелом состоянии.

По качеству специализированного медицинского транспорта Тюменская область занимает ведущие позиции, автопарк обновляется в плановом режиме. Определенная специфика работы службы такова, что машины используются интенсивно и в течение пяти лет вырабатывают ресурс. В среднем бригады тюменской скорой помощи выезжают на вызов по 750 раз в сутки. Потому вновь прибывший транспорт будет востребован и придет на замену устаревшему, что повысит надежность автопарка.

Мероприятия по достижению целевых показателей доступности и качества медицинской помощи в Тюменской области реализуются в рамках нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография". По мнению главы региона, в современном здравоохранении все должно быть удобно, современно и технологично.

"Все преобразования в медицине должны преследовать одну цель – сделать лучше для людей. Иначе они не имеют смысла", – убежден Александр Моор.