Тюменцы прошли отбор на всероссийский конкурс молодых исполнителей

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Тюменец Илья Бархатов прошел отбор на всероссийский конкурс молодых исполнителей, а Антон Андреев станет участником первого фестиваля творческих сообществ "Таврида-Арт".

Такое решение принято по итогам молодежного форума "Таврида 5.0", который прошел в Крыму, сообщает мультицентр "Моя территория". В нем приняли участие шесть тюменцев. Всего Х рэп-смена форума объединила 400 музыкантов, вокалистов, sound-продюсеров, поэтов, хореографов, битмейкеров, авторов и исполнителей из 85 регионов России. Они посещали мастер-классы, образовательные программы и выполняли практическую работу.

Илья Бархатов исполнил авторскую песню "Малыш", посвященную родителям. И прошел отбор на всероссийский конкурс молодых исполнителей.

“Об этом конкурсе я знаю с прошлого года, когда там участвовали мои знакомые с прошлой "Тавриды". Я немного следил за этим, и когда в этом году предложили принять участие в кастинге, я пошел с удовольствием. Он прошел быстро для меня, так как из-за большого количества участников всем давали спеть максимум по минуте, а то и меньше”, — поделился он.

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Битбоксер Антон Андреев станет участником первого фестиваля творческих сообществ "Таврида-Арт". 20 августа он снова отправится в Крым еще с 44-я тюменцами.

“Когда проходишь на подобные конкурсы, форумы, фестивали, это, в первую очередь, огромная доза мотивации. Это помогает мне понять, что все не зря, что мои увлечения признаны. Помимо этого, находясь на таких мероприятиях, пробуешься в новых сферах, получаешь новый опыт, который помогает в дальнейшем определиться, что тебе наиболее интересно и какой именно вектор взять. Но пока что я больше посвящаю себя музыке. Она — образ жизни, хобби, работа. Все и сразу”, — отметил Андрей.

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Напомним, форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится с 2015 года. Проект проводится в Крыму в Судаке. На 15 сменах он собирает архитекторов, урбанистов, художников, дизайнеров, актеров и режиссеров, клипмейкеров, комедиантов, поэтов и рэперов, танцоров и хореографов, представителей народного творчества и уличного искусств и многих других профессионалов арт-индустрии.