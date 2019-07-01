  • 30 июля 201930.07.2019вторник
  • USD63,5210
    EUR70,6417
  • В Тюмени 9..11 С 2 м/с ветер южный

Студенты опорного вуза напишут проекты развития университета

Общество, 18:40 30 июля 2019

ТИУ | Фото: ТИУ

100 студентов ТИУ разработают проекты по развитию опорного вуза во время форума "Летний. Инженерный. Твой" в Республике Крым с 1 по 14 августа, сообщает пресс-служба вуза.

Создано девять команд и за каждой закреплен наставник из числа сотрудников и студентов ТИУ. Часть команд совместно с представителями дирекций институтов займется проблемами структурных подразделений вуза. Остальные будут решать общеуниверситетские проблемы, касающиеся качества образования, работы студенческих советов и проектной деятельности в образовательном процессе.

Как сообщает руководитель Центра молодежных инициатив ТИУ Александра Бальчугова, к концу двухнедельного интенсива каждая команда разработает дорожную карту своего проекта и попробует его реализовать совместно с дирекциями институтов.

В течение форума "Летний. Инженерный. Твой" студентов ТИУ ждут мастер-классы, образовательные лекции, экскурсии и путешествия по Крыму. Отдельное место в программе уделено спортивным и творческим мероприятиям.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# проекты , студенты , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:13 30.07.2019Бесплатный аудиогид в приложении VisitTyumen расскажет о Тюмени, Тобольске и Ялуторовске
19:02 30.07.2019Определена дата проведения Географического диктанта
18:40 30.07.2019Студенты опорного вуза напишут проекты развития университета
18:29 30.07.2019Эксперты назвали симптомы профессионального выгорания