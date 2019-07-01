Студенты опорного вуза напишут проекты развития университета

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

100 студентов ТИУ разработают проекты по развитию опорного вуза во время форума "Летний. Инженерный. Твой" в Республике Крым с 1 по 14 августа, сообщает пресс-служба вуза.

Создано девять команд и за каждой закреплен наставник из числа сотрудников и студентов ТИУ. Часть команд совместно с представителями дирекций институтов займется проблемами структурных подразделений вуза. Остальные будут решать общеуниверситетские проблемы, касающиеся качества образования, работы студенческих советов и проектной деятельности в образовательном процессе.

Как сообщает руководитель Центра молодежных инициатив ТИУ Александра Бальчугова, к концу двухнедельного интенсива каждая команда разработает дорожную карту своего проекта и попробует его реализовать совместно с дирекциями институтов.

В течение форума "Летний. Инженерный. Твой" студентов ТИУ ждут мастер-классы, образовательные лекции, экскурсии и путешествия по Крыму. Отдельное место в программе уделено спортивным и творческим мероприятиям.