Триста пять лет назад произошло победное сражение русского флота у мыса Гангут

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

9 августа - День воинской славы России. В этот день в 1714 году авангард русского галерного флота разгромил шведскую эскадру около Гангута (полуостров Ханко).

Гангутское сражение – один из ключевых эпизодов Великой Северной войны, которая длилась с 1700 по 1721 год. В этот период Россия, во главе которой стоял молодой и амбициозный царь Петр I, пыталась открыть для себя свободное морское сообщение с Европой через Балтийское море. Морские победы над шведами начались с занятия Шлиссельбурга (крепость Орешек), затем были освобождены истоки и устье Невы, где заложили будущую столицу Санкт-Петербург и крепость Кронштадт. Таким образом, Петр вернул России древний путь "из варяг в греки", захваченный неприятелем в смутный период междуцарствия, а новые укрепления создали надежный оплот против возможного вторжения.

Цель у русских военных моряков была следующая: галерный флот должен был идти на острова, лежащие у входа в Ботнический залив, занять, укрепить их и оттуда совершать набеги на шведские земли. Перед кораблями после сопровождения галер до Березовых островов стояла задача разбить флот противника и беспрепятственно произвести высадку у Стокгольма, если позволят обстоятельства. Но 20 июля русская флотилия лицом к лицу встретилась с неприятелем. Дальнейшее движение было невозможно, а бой неизбежен.

Гангутское сражение состоялось 24 июля 1714 года: "Отчаянная битва, начавшаяся около двух часов пополудня, продолжалась до пяти. Стреляли ядрами и картечью. Под сильным огнем неприятельской артиллерии наши передовые галеры два раза приближались и два раза были отбиты. Наконец, подкрепленные другими, они свалились на абордаж. Нападавшие с такой отчаянной храбростью лезли на самые пушки, что некоторые из наших солдат не ядрами, "духом пороховым были разорваны". Русских особенно одушевляло присутствие государя, шведов – отчаяние оскорбленной гордости. В самом деле, им, привыкшим, пользоваться заслуженной боевой славой, тяжело было уступить первенство даже на море тем русским, которые были еще новичками на этой стихии", – так описывает те события С. И. Дмитриев в своей книге "Генерал-адмирал Ф. М. Апраксин, сподвижник Петра Великого" (1914 год).

Итоговая информация о бое при Гангуте содержится в издании "Краткие сведения о русских морских сражениях за два столетия с 1656 по 1856 год" (1871 год): "Русский галерный флот из 99-ти галер, под командою адмирала графа Апраксина, пробился через шведский флот, стоявший у Гангута в числе 26 судов (21 корабль, 2 бомбарды, 2 бригантины и 1 брандер), под начальством адмирала Ватранга, при чем шведами взята одна русская галера. Затем авангард русского флота из 29-ти судов, под командою корабельного шаутбенахта Петра Михайлова атаковал и взял на абордаж шведскую эскадру из 10 судов (1 фрегат, 6 галер и 3 шхербота) под командою шаутбенахта Эреншильда, находившуюся по западную сторону Гангута".

В морском бою у мыса Гангут русский флот одержал блестящую победу.

"Прямым результатом Гангутской победы было признание России последующие годы не только врагами, но союзными и нейтральными государствами значительной морской державой, претендующей на гегемонию в Балтийском море, и силой, с которой пришлось считаться даже Англии. Таким образом, Гангутская победа есть любопытнейший эпизод кампании 1714 г., блестящее боевое начало истории русского флота, один из главных фактов в истории Северной войны, крупное событие не только национальной, но и мировой истории", - говорится в библиографическом описании "Материалы для истории Гангутской операции", изданного в Петрограде в 1914 году.

Использована информация Президентской библиотеки