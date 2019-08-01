Пятьсот литров ухи раздадут гостям фестиваля "Уха-царица" под Тобольском

| Фото: из группы "Фестиваль "Уха-Царица" 24.08.2019" во ВКонтакте | Фото: из группы "Фестиваль "Уха-Царица" 24.08.2019" во ВКонтакте

Около 500 литров ухи приготовят и бесплатно раздадут гостям гастрономического фестиваля "Уха-царица", который развернется в туристическом комплексе "Абалак" 24 августа. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила куратор проекта от тюменского регионального отделения "Опоры России" Алена Коломейцева.

Семейный гастрономический фестиваль "Уха-царица" пройдет в седьмой раз. Сейчас идет активная подготовка, ведь фестиваль соберет от трех до пяти тысяч человек.

По традиции для гостей организуют гастрономический конкурс по приготовлению ухи. По словам Алены Коломейцевой, ежегодно в "Ухе-царице" принимают участие около 10 ресторанов региона. Не исключено, что присоединятся заведения и из других областей.

"В течение часа повара на месте будут варить уху. Потом дегустационная комиссия подведет итоги, пройдет голосование. У нас будет очень много номинаций — для каждого участника. Наградят всех, чтобы никого не обидеть. Главный приз для ресторанов — сертификат на 30 тысяч рублей", — пояснила куратор фестиваля.

Участники приготовят уху в 20-литровых котлах. Отдельно будет стоять большой котел на 200 литров. Угостятся ухой все желающие. "Обычно гости фестиваля съедают около 500 литров ухи", — сказала Алена Коломейцева.

В программе мероприятия есть конкурс "Ловись, рыбка". Соревнования будут семейными, они начнутся на берегу Иртыша в шесть часов. Предусмотрены такие номинации, как "Женщина-рыбачка", "Юный рыболов".

На фестивале пройдут мастер-классы по чистке рыбы, росписи пряников, гончарному делу, танцевальный флешмоб, откроется отдельная площадка для бардов и поэтов.

Для детей на территории "Абалака" подготовят отдельные площадки с играми, дискотекой, рыбалкой в бассейне.

Организаторы продолжают составлять программу фестиваля "Уха-царица", обещают новые конкурсы и активности. Ознакомиться с ней можно будет здесь.

Инна Пахомова