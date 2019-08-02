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Памятник инженеру-таксатору откроют в Брянской области

Общество, 12:31 02 августа 2019

taksator.zaples.ru | Фото: taksator.zaples.ru

Памятник инженеру-таксатору установят на пересечении квартальных просек на территории Учебно-опытного лесничества в Брянской области, сообщают Школьные лесничества Тюменской области.

Идею создания памятника высказали участники первого конкурса профессионального мастерства лесоустроителей, который состоялся в Брянске в мае 2019 года.

Памятный знак выполнят в виде квартального столба, рядом с которым будут расположены буссоль, топор, рюкзак и папка таксатора.

Макеты памятного знака создал брянский скульптор.

В рамках акции начал работу сайт, где можно узнать больше о профессии инженера-таксатора, прочитать интересные истории о жизни таксаторов и увидеть архивные фотографии.

Посетители сайта и участники акции могут направить для публикации свою историю о работе в лесу.

Сбор средств на установку памятного знака проводится с участием профсоюзной организации филиала ФГБУ "Рослесинфорг" "Заплеспроект".

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# леса , лесничества , памятник

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