Тоболяк Андрей Злыгостев вошел в тройку лучших юных актеров России

| Фото: департамента культуры Тюменской области | Фото: департамента культуры Тюменской области

11-летний школьник Андрей Злыгостев из Тобольска победил в творческом благотворительном проекте МТС "Поколение М". Он стал одним из лауреатов в актерской номинации "Театр-школа Ералаш", сообщает департамент культуры Тюменской области.

Андрей во второй раз отличился в проекте "Поколение М". В 2015 году, когда мальчику было семь лет, он вошел в число лауреатов в номинации "Я – художник". Сейчас он покорил жюри актерского онлайн-баттла "Театр-школа Ералаш". Таланты тоболяка оценила творческая группа, которая снимает известный юмористический журнал для детей в России, во главе с Борисом Грачевским. Андрей артистично и зажигательно исполнил стихотворение Бориса Заходера "География всмятку".

Юный актер в этом году закончил пятый класс тобольской школы № 17. Проявлять интерес к творчеству он начал с трех лет. Первую награду Андрей получил за чтение отрывка из сказки "Конек-горбунок". Актерское мастерство мальчик постигает в тобольском Доме детского творчества под руководством Клары Зиминой и Ирины Рудковской. Кроме того, Андрей увлекается сольным вокалом, плаванием, поет в городском хоре и занимается в кадетском классе.

"Очень рад, что снова удалось войти в тройку лучших. Я люблю сцену, занимаюсь актерским мастерством и вокалом с раннего возраста. Стараюсь участвовать в конкурсах, это дает большой опыт. Огромное спасибо жюри и моим педагогам из Тобольска, всем друзьям и знакомым за поддержку", — делится впечатлениями Андрей Злыгостев.

Проект "Поколение М" дает возможность таким талантам, как Андрей Злыгостев, показать себя всей стране. "В регионе много замечательных ребят, которые проявляют себя в вокале, фотографии, кино и каждый из них может получить шанс для творческого развития. Не выходя из дома, можно смотреть мастер-классы от известных артистов и делиться своими творческими работами на сайте. Мы бы хотели, чтобы еще больше тюменцев открыли для себя "Поколение М", поэтому этой осенью в регионе проведем серию крупных мероприятий под эгидой проекта: большой концерт, творческие конкурсы и встречи с артистами", — отмечает врио директора филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Талантливые ребята из Тюменской области регулярно становятся звездами проекта "Поколение М". Победителями номинации "Кинозал" в разное время стали тюменец Костя Митрофанов и ишимец Глеб Русаков, которые отправились на стажировку в кинокомпанию. А в число лучших юных фотографов страны входил Артем Муратов из Тобольска (номинация "Я – фотограф").