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К двухсотлетию со дня рождения Федора Достоевского запустят интернет-портал

Общество, 11:14 03 августа 2019

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Запуск интернет-портала "Мир Достоевского" запланирован в рамках юбилейных мероприятий, приуроченных к 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского, сообщает Министерство культуры РФ.

В план основных мероприятий вошли международные выставки, научные конференции, специальная программа фестиваля "Золотая маска", симпозиум Международного общества Достоевского. Кроме того, пройдут международные Старорусские чтения "Достоевский и современность", театральные чтения — лаборатория молодых режиссеров по произведениям писателя. Запланировано и проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, связанных с именем Федора Достоевского.

Планируют издать полное академическое собрание сочинений Федора Достоевского, поддержать постановки спектаклей по его произведениям. Будет разработан культурный маршрут Совета Европы, посвященный жизни и творчеству писателя, а также организуют экскурсионный маршрут "Московские адреса Федора Достоевского".

200-летие со дня рождения одного из величайших мировых писателей и мыслителей XIX века Федора Достоевского отметят в России в 2021 году. В учреждениях культуры полным ходом идут подготовительные мероприятия — разрабатывают литературные конкурсы, выставочные проекты, ставят спектакли.

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# культура , литература

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