Мошенницы обманули восьмидесятилетнюю жительницу Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

8 тыс. рублей лишилась 80-летняя пенсионерка из Голышмановского района, ставшая жертвой мошенниц. Подозреваемых ищут, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

С заявлением о краже денег в межмуниципальный отдел МВД России "Голышмановский" обратились родственники пожилой женщины.

Опросив потерпевшую, сотрудники полиции установили, что в день преступления она была дома. К ней пришли две неизвестные женщины и предложили купить постельное белье. После того, как пенсионерка расплатилась за товар, одна из незнакомок начала уверять, что бабушка тяжело больна, и предложила провести сеанс лечения. После злоумышленницы попросили передать им кошелек, из которого они забрали деньги и ушли.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.