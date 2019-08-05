Виртуальную трассу пройдут финалисты международного этапа АрМИ в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Среди экипажей ПТС, участвующих в АрМИ-2019 в Тюмени, впервые пройдут соревнования на виртуальном тренажере ПТС.

За звание лучшего будут бороться представители шести стран: России, Республики Беларусь, Лаоса, Пакистана, Монголии и Китая.

Виртуальная трасса повторяет уже знакомую командам трассу "Инженерной формулы". Им предстоит не только безошибочно преодолеть ее, но и показать навыки управления машиной во время дождя, снега, а также справиться с другими препятствиями. Помимо профессиональных военных, трассу будет проходить и популярный тюменский геймер.

Напоминаем, финалы Международных армейских игр по дисциплинам "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" пройдут 10-11 августа. Зрителей ждут на полигоне учебного центра ТВВИКУ на озере Андреевское. Начало соревнований в 12 часов. Вход бесплатный.