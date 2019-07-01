Команды-участницы конкурсов АрМИ-2019 в Тюмени приступили к тренировкам

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Военные инженеры Вьетнама, Лаоса, Монголии, Пакистана, Беларуси, Киргизии, Узбекистана, Китая, России готовятся к соревнованиям "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула" АрМИ-2019 на полигоне "Андреевский" в Тюмени. Финальные заезды начнутся 5 августа, финалы конкурсов пройдут 10 и 11 августа.

Об этом на пресс-туре по маршрутам АрМИ-2019 на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова рассказал заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе подполковник Михаил Багров.

"Команды приступили к тренировкам под контролем российских инструкторов. Команды будут соревноваться на российской боевой технике. От заданий всероссийских АрМИ международные этапы не отличаются. Программа была утверждена несколько месяцев назад, когда мы приглашали страны к участию", – пояснил Михаил Багров.

АрМИ обновляют

Конкурс "Инженерная формула" в 2019 году претерпел ряд изменений в положении: добавили два экипажа. Первый – гусеничный минный заградитель – готовит к зарядке миноискатель с 16 учебными минами и затем должен установить эти мины на грунт. Второй – установка разминирования-77 ("Змей Горыныч"): инженерам нужно поднять направляющую, установить два двигателя и уйти на круг трассы. В составе команды 20 участников, всего в их распоряжении шесть единиц техники.

Новинка АрМИ-2019: в Тюмени пройдет конкурс на присвоение номинации "Лучший кибермеханик-водитель плавающего транспортера". "У нас есть динамический тренажер, который в полной мере соответствует образцу техники. Он выполняет все движения, будто вы находитесь на полигоне: загружается определенная площадка и механик-водитель может выполнить задачу. В этом году мы хотим провести такой конкурс", – рассказал заместитель начальника отдела боевой подготовки управления начальника инженерных войск полковник Александр Чёрный.

Он подчеркнул, что каждый год АрМИ усовершенствуются, площадки усложняются. Цель игр – объединить в команды как можно больше специалистов. Так, в конкурсах "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" задействованы военные инженеры более 17 специальностей.

На "Безопасном маршруте" команде из 25 человек предоставляют в распоряжение семь единиц техники. Перед стартом экипажи вертолетов Ми-8 выполнят дистанционное минирование трассы с применением вертолетной системы минирования. Этапы проходят инженерно-штурмовое отделение на БТР-82, расчет тяжелого механизированного моста, экипажи инженерной машины разграждения и путепрокладчика БАТ-2.

АрМИ обучают

На тренировках команды сопровождают инструкторы, они объясняют зарубежным коллегам, как правильно выполнять этапы, следят за исправностью боевых машин. Помогают освоить задания конкурсов 14 переводчиков, которые закреплены за каждой командой. Их предоставил Военный университет Министерства обороны. Специалисты хорошо владеют и техническим сленгом, чтобы без проблем разъяснить конкурсантам правила игр. Примечательно, что команда КНР привезла своих переводчиков.

В составе белорусской сборной – лучшие военные инженеры со всей страны, которых на соревнования отбирал лично заместитель командира второй инженерной бригады подполковник Сергей Демчишин. Он рассказал, что Беларусь выступает на АрМИ уже пятый раз, и каждый раз команду собирают преимущественно из солдат-срочников.

"Мы каждый год готовим новую команду. У нас сборная из разных частей, отобрал лучших ребят. Чтобы подготовиться к Армейским играм под Минском мы сделали почти такую же трассу, как в Тюмени. Здесь нам приходится переучиваться: у нас мы ездили на КрАЗах, а здесь на КамАЗах", – пояснил подполковник.

Сборная Узбекистана настроена на победу, заявил начальник отдела инженерных войск генерального штаба Вооруженных сил Республики Узбекистан подполковник Равиль Байбеков.

"Большой разницы в подготовке расчетов нет, потому что техника идентична, порядок выполнения нормативов и действия расчетов одинаковые. Международные армейские игры способствуют укреплению связи между армиями, обмену опытом среди военнослужащих, изучению новой техники военными. А еще это поиск новых товарищей", – считает он.

АрМИ объединяют

Впервые выступит на АрМИ команда Лаоса, в ее составе девять курсантов ТВВИКУ. Ребята гордятся, что представят страну на международной арене, а также продемонстрируют военную подготовку делегации своей страны.

Упорно тренируются новоиспеченные участники АрМИ – команда из Вьетнама. Тюменские военные отметили, что вьетнамцы схожи по духу с россиянами: очень открыты к общению. Вьетнамцы быстро адаптируются к российской боевой технике и местному военному рациону – мечтают попробовать борщ. Как рассказал участник вьетнамской команды старший лейтенант Нгуен Ван Чыонг, только погода их не радует. Во Вьетнаме сейчас плюс 40 при сильной влажности: тюменское лето вьетнамцам кажется холодным.

Зато монгольским военным сибирское лето по душе, рассказал командир сборной Монголии полковник Банзрагч Мунхсайхан. Он рад, что довелось участвовать в состязаниях, и вновь побывать в России. Банзрагч Мунхсайхан – выпускник Калининградского военно-инженерного училища и Военной инженерной академии. "Мы надеемся на победу, хотя соперники очень сильные. Дома у нас есть полигон, на котором мы готовились к соревнованиям", – рассказал он.

30 июля в столовой учебного центра ТВВИКУ, где располагаются команды-участницы, сделали днем монгольской национальной кухни: приготовили баранину и национальное блюдо бузы (монгольские манты). День национальной кухни может устроить любая команда: по запросу представителей делегации повара предоставляют список продуктов, которые используются на кухне, из них по технологическим картам могут приготовить национальные блюда.

"Когда узнали, что у нас будет 11 стран, подготовили технологические карты, исходя из национальных кухонь. Ежедневно военнослужащим предлагают три мясных блюда, три холодных закуски, три первых блюда, не менее трех наименований гарнира – овощи, чечевица, свежие фрукты, ягоды и многое другое. Выкладка салатов идет с использованием символики международных армейских игр", – рассказал управляющий столовой Анатолий Перевалов.

По опыту проведения АрМИ в Тюмени в 2017 году, он хорошо помнит, что белорусы просят драники, а еще очень любят борщ. Кстати, борщ – это самое популярное блюдо на АрМИ. Меню написано на русском, английском и китайском языках. В день финала военных ждет праздничный обед.

АрМИ расширяются

С каждым годом круг государств-участников расширяется. 5 августа в Тюмень приедет делегация из Венесуэлы.

"Приезжают офицер с управления боевой подготовки и заместитель начальника инженерных войск. Они заинтересованы в изучении конкурса: проведение открытия, организации питания, подготовки. Думаю, в следующем году состав государств-участников конкурса расширится. Рассматривает Венесуэла, Камбоджа, Мали, Эфиопия", – рассказал полковник Александр Чёрный.

В свободное время команды проводят товарищеские встречи по различным видам спорта: волейбол, перетягивание каната, теннис, гиревой спорт. Кроме того, в День города для гостей провели экскурсию по достопримечательностям Тюмени.

Армейские международные игры-2019 по дисциплинам "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" пройдут на полигоне "Андреевский" 5-11 августа. Россию на тюменских этапах соревнований представят победители Всеармейских игр: одиннадцатая отдельная инженерная бригада Южного военного округа и сборная 187-го межвидового регионального учебного центра Волгоградской области. Вход на площадки бесплатный.

АрМИ – военно-спортивные состязания, организованные Минобороны РФ. В августе состязания военнослужащих пройдут в 10 странах, в том числе в Китае, России, Беларуси. В 2019 году военные соревнуются в 32 дисциплинах – на четыре больше, чем годом ранее.

Ирина Ромашкина