Репортаж из соцсетей: АрМИ-2019 в Тюмени

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Всеармейский конкурс "Инженерная формула" в рамках АрМИ-2019 в Тюмени для тюменцев стал ярким поводом поделиться своими эмоциями в Интернете.

natalyapotapovav: "ПСБ и Северный флот ВМФ России в Тюмени 💪"

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tanyschka_logo: "Это было МОЩНО🤘🎉 Эмоции зашкаливали! Техника МЕГАкрррррутая, вертолеты будоражили своими спецэффектами! Даже снимать толком не могла, смотрели открыв рты😁"

gorshkova_photo: "Финал Всероссийских армейских игр "АРМИ-2019" в дисциплине "Инженерная формула", 29 июня 2019.#инженернаяформула"

olga_nosyreva_tmn: "Всероссийские армейские игры "АрМИ-2019" в Тюмени, 29.06.2019, полигон учебного центра ТВВИКУ"

fregozo131

"⚔️ #армейскиеигры2019"

fregozo131 fregozo131

llarik13: "Вот так прошел сегодня день. Мы провели его на финале АрМИ 2019 инженерных войск. А в конце дня мы пришли восстанавливать водный баланс и обнаружилось, что я оооочень сильно сгорела... Завтра обещают +29.... Так же как и сегодня, с 7:00 - 14:30 я на солнце. Толи ещё будет....)))"

llarik13 llarik13

Напомним, что военные инженеры учебного центра города Волжский выиграли всеармейский конкурс "Инженерная формула" в рамках АрМИ-2019 в Тюмени. Победители представят РФ на международном этапе.

Владимир Харючи