Парад новой военной техники прошел на полигоне ТВВИКУ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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"Тайфун-К", "Тигр", Змей Горыныч - около десяти видов новой военной и специальной техники прошли строем на полигоне "Андреевский" ТВВИКУ. Выставка и парад боевых машин инженерных войск России состоялись в рамках финала конкурса "Безопасный маршрут" АрМИ-2019.

Выпускник ТВВИКУ, старший лейтенант в запасе Александр Слинкин на АрМИ-2019 словно окунулся в свою стихию. Он хотел служить в армии, сколько себя помнит - дед прошел все горячие точки, был примером для внука. На выставке АрМИ офицер стал для своей семьи экскурсоводом - он рассказал о технике, которой обучался управлять в ТВВИКУ.

"Военные инженеры должны уметь водить эту технику, разбираться в механике. На "Тиграх" и "Тайфун-К" я не ездил - когда учился, этой техники еще не было. На других КамАЗах мы ездили", - вспомнил тюменец.

Отдельные образцы, представленные на параде, - техника, которая недавно поступила на вооружение российской армии. Каждая машина хороша для своего спецподразделения. И все же бывший военный Александр Слинкин особо вспоминает, как ездил на путепрокладчике "БАТ-М" (российская инженерная машина разграждения).

"Все эти машины мощные, но все равно... После БАТа ничего мощнее нет. А то, что у носорога плохое зрение, - это не его проблемы", - с юмором пояснил специфику боевого автомобиля офицер.

Впервые на АрМИ - жена курсанта-четверокурсника ТВВИКУ Евгения Земцова. Чета переехала в Тюмень из Ростова-на-Дону - Сергей Земцов стремится стать военным инженером. Супруги обошли выставку военной техники. Евгения с гордостью рассказала, что курсанты ТВВИКУ отлично подготовили полигон "Андреевский" для соревнований.

"Очень круто, что можно так близко увидеть боевую технику. Интересно почитать об армейских машинах. Только здесь можно увидеть так много инженерных боевых автомобилей, ведь ТВВИКУ - единственное высшее военное училище в России, которое готовит инженеров", - пояснила жена будущего офицера.

Два года назад служил в Тюмени в стройбате хабаровчанин Андрей Слободчиков. Армейскую жизнь вспоминает добром. Он отметил, что на востоке страны есть высшее военное училище, которое готовит офицеров погранвойск. "Болею и за Восточный военный округ, и за ТВВИКУ, и за всю нашу российскую армию!", - заявил зритель АрМИ.

Напомним, Всеармейские игры АрМИ-2019 по дисциплине "Безопасный маршрут" проходит на полигоне "Андреевский" ТВВИКУ. За победу борются четыре команды: Западного и Южного военных округов, Северного флота, курсанты ТВВИКУ. Лидеры представят Россию на Международных АрМИ-2019 в августе.

Ирина Ромашкина