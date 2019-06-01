"Безопасный маршрут": Ми-8 сбросили мины на полигон "Андреевский" близ Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Около 50 учебных мин и ракету сбросили вертолеты Ми-8 на штурмовиков-участников Всеармейского финала АрМИ-2019 в дисциплине "Безопасный маршрут". Состязание проходит на полигоне "Андреевский" Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова 30 июня.

Штурмовые отряды первыми понюхали пороху на трассе "Безопасного маршрута". Для них армейская авиация заранее подготовила участок.

Накануне полигон "Андреевский" заминировали: экипажи двух транспортно-боевых вертолетов Ми-8 Центрального военного округа при помощи вертолетной системы минирования (ВСМ-1) установили минно-взрывные противотанковые и противопехотные заграждения. Условия конкурса максимально приблизили к боевым: проложили около 5 тыс. метров электровзрывных сетей, более 100 сигнальных и взрыво-зажигательных зарядов.

Пока штурмовики разминируют поле, то и дело раздается имитация взрывов, которая заранее была установлена на участке.

Ми-8 продемонстрировали применение управляемых ракет. Экипажи условно изобразили ракетный удар с воздуха, имитируя на земле взрывы. Авиация выполняет полеты по кругу: вертолеты прикрывают военную технику на предельно малых высотах – от 50 до 100 метров над землей.

Инженерные войска преодолевают холмы и брод, для перехода через овраги или небольшие реки возводят переправы. По оборудованному мостовому переходу (ТММ-3), который команды соорудили из четырех мостоукладчиков, прошел личный состав, тяжелая гусеничная техника и танки. Далее команды идут через узкий колейный мост и по участку минного поля.

14-летний тюменец Виталий Тюльков стремился попасть на АрМИ, чтобы увидеть это своими глазами. Он посмотрел в соцсетях фото и видео с минувших соревнований и решил, что нужно обязательно увидеть эту технику и состязания военных. Вместе с семьей парень отправился изучать боевую мощь инженерных войск России.

"Вчера не смогли прийти, я была на работе. Но идти решили обязательно - надо же внуку танки показать", - считает тюменка Светлана Тюлькова.

Напомним, за победу на Всеармейских играх АрМИ-2019 в дисциплине "Безопасный маршрут" борются четыре команды: Западного и Южного военных округов, Северного флота, курсанты ТВВИКУ. Лидеры представят Россию на Международных АрМИ-2019 в августе.

Ирина Ромашкина