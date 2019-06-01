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Экипажи инженерных войск России продемонстрировали высший пилотаж на АрМИ-2019

Общество, 18:10 29 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Фотогалерея: финалы Всероссийских соревнований подразделений инженерных войск АрМИ-2019 в Тюмени

Команды АрМИ-2019 боролись за победу на пике возможностей и скоростей, с максимальной точностью по технике дисциплины, двигаясь по трассе "Инженерная формула", отметил главный судья всеармейских соревнований полковник Александр Черный.

Он назвал судейство финала всеармейских игр АрМИ-2019 самыми тяжелыми за последние четыре года.

"Команды настолько ровно шли, что судейская коллегия просматривала видеоповторы по порядку прохождения препятствий. Были начислены ряд штрафных – от трех до пяти баллов, что особо не повлияло на результат, но… Механики и водители экипажей сегодня показали серьезную подготовку. Думаю, что команда победителей покажет свое превосходство на международных играх в августе", – отозвался об участниках соревнований секретарь судейской коллегии полковник Александр Черный.

Лидировать команде 187-го межвидового регионального учебного центра помогла воля к победе. Именно она заставляла ребят как можно больше тренироваться, благодаря чему теперь команда из 16 человек действует как единый организм. Праздновать победу особо некогда – пора готовится к Международным играм АрМИ-2019, которые уже в августе пройдут в Тюмени. По словам капитана команды Олега Рябова, российские военные инженеры готовы продемонстрировать лучшие результаты на международном олимпе.

"Будем готовиться интенсивно. Воля к победе у нас сильная. Россия всегда сильнее", – убежден военнослужащий.

Кроме победного титула судейская коллегия дважды номинировала 187-й межвидовый региональный учебный центр города Волжский Волгоградской области: их экипажи путепрокладчика и плавающего транспортера стали лучшими. А лучшими экипажами машины для отрывки котлована и инженерной машины разграждения признаны водители и механики команды Восточного военного округа. Номинировали лучшими экипаж гусеничного минного заградителя команды Западного военного округа. А установкой разминирования – Змеем Горынычем – лучше всех управлял экипаж Северного флота.

"Ребята показали способность к выполнению любой задачи. Команды работали быстро, экипажи показали высокую выдержку, перекрыли нормативы местами даже в два раза", – доволен результатами начальник инженерных войск Вооруженных Сил РФ, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

АрМИ-2019 привлекло значительно больше зрителей, чем предыдущие – всеармейские игры посетило 4 тыс. человек. "Можно было бы сделать еще больше этапов для участников, но тогда состязания слишком затянутся для зрителей. Нам же хочется, чтобы зрители так же интенсивно проходили этапы с командами, почувствовали их огорчения и их победу", – сказал Юрий Ставицкий.

По его словам, всеармейские соревнования созданы, в первую очередь, чтобы как можно молодых людей привлекала служба в армии, особенно учитывая, что в тюменском регионе есть военное училище, на базе которого проходит АрМИ. В рамках соревнований военнослужащие демонстрируют новейшую военную технику и ее возможности на полигоне. Кстати, 30 июня состязание "Безопасный маршрут" завершится парадом боевых машин.

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Напомним, Всеармейские игры АрМИ-2019 по дисциплине "Безопасный маршрут" пройдет на полигоне "Андреевский" Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова 30 июня, начало в 11 часов. В борьбу вступят четыре команды: Западного и Южного военных округов, Северного флота, курсанты ТВВИКУ.

Впервые в конкурсе примут участие сформированные в 2018 году инженерно-штурмовые отделения. Их задача – преодолеть оборудованную штурмовую полосу, в том числе военнослужащие будут высаживаться из макета вертолета по канату с высоты восьми метров, проходить по висячему мосту, через канатную стенку и макет фасада здания.

Узнать, как добраться на общественном или личном транспорте до полигона "Андреевский", можно здесь.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Ирина Ромашкина

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# АрМИ , Безопасный маршрут , всероссийские соревнования , Инженерная формула , ТВВИКУ

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