Экипажи инженерных войск России продемонстрировали высший пилотаж на АрМИ-2019

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Команды АрМИ-2019 боролись за победу на пике возможностей и скоростей, с максимальной точностью по технике дисциплины, двигаясь по трассе "Инженерная формула", отметил главный судья всеармейских соревнований полковник Александр Черный.

Он назвал судейство финала всеармейских игр АрМИ-2019 самыми тяжелыми за последние четыре года.

"Команды настолько ровно шли, что судейская коллегия просматривала видеоповторы по порядку прохождения препятствий. Были начислены ряд штрафных – от трех до пяти баллов, что особо не повлияло на результат, но… Механики и водители экипажей сегодня показали серьезную подготовку. Думаю, что команда победителей покажет свое превосходство на международных играх в августе", – отозвался об участниках соревнований секретарь судейской коллегии полковник Александр Черный.

Лидировать команде 187-го межвидового регионального учебного центра помогла воля к победе. Именно она заставляла ребят как можно больше тренироваться, благодаря чему теперь команда из 16 человек действует как единый организм. Праздновать победу особо некогда – пора готовится к Международным играм АрМИ-2019, которые уже в августе пройдут в Тюмени. По словам капитана команды Олега Рябова, российские военные инженеры готовы продемонстрировать лучшие результаты на международном олимпе.

"Будем готовиться интенсивно. Воля к победе у нас сильная. Россия всегда сильнее", – убежден военнослужащий.

Кроме победного титула судейская коллегия дважды номинировала 187-й межвидовый региональный учебный центр города Волжский Волгоградской области: их экипажи путепрокладчика и плавающего транспортера стали лучшими. А лучшими экипажами машины для отрывки котлована и инженерной машины разграждения признаны водители и механики команды Восточного военного округа. Номинировали лучшими экипаж гусеничного минного заградителя команды Западного военного округа. А установкой разминирования – Змеем Горынычем – лучше всех управлял экипаж Северного флота.

"Ребята показали способность к выполнению любой задачи. Команды работали быстро, экипажи показали высокую выдержку, перекрыли нормативы местами даже в два раза", – доволен результатами начальник инженерных войск Вооруженных Сил РФ, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

АрМИ-2019 привлекло значительно больше зрителей, чем предыдущие – всеармейские игры посетило 4 тыс. человек. "Можно было бы сделать еще больше этапов для участников, но тогда состязания слишком затянутся для зрителей. Нам же хочется, чтобы зрители так же интенсивно проходили этапы с командами, почувствовали их огорчения и их победу", – сказал Юрий Ставицкий.

По его словам, всеармейские соревнования созданы, в первую очередь, чтобы как можно молодых людей привлекала служба в армии, особенно учитывая, что в тюменском регионе есть военное училище, на базе которого проходит АрМИ. В рамках соревнований военнослужащие демонстрируют новейшую военную технику и ее возможности на полигоне. Кстати, 30 июня состязание "Безопасный маршрут" завершится парадом боевых машин.

Напомним, Всеармейские игры АрМИ-2019 по дисциплине "Безопасный маршрут" пройдет на полигоне "Андреевский" Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова 30 июня, начало в 11 часов. В борьбу вступят четыре команды: Западного и Южного военных округов, Северного флота, курсанты ТВВИКУ.

Впервые в конкурсе примут участие сформированные в 2018 году инженерно-штурмовые отделения. Их задача – преодолеть оборудованную штурмовую полосу, в том числе военнослужащие будут высаживаться из макета вертолета по канату с высоты восьми метров, проходить по висячему мосту, через канатную стенку и макет фасада здания.

Узнать, как добраться на общественном или личном транспорте до полигона "Андреевский", можно здесь.

Ирина Ромашкина