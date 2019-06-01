Четыре команды поборются за победу на конкурсе "Безопасный маршрут" в Тюмени

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Четыре команды проложат борьбу за победу на всероссийском этапе конкурса "Безопасный маршрут", который пройдет 30 июня на полигоне Андреевский Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

В состязаниях принимали участие восемь команд из четырех военных округов, Северного флота, а также инженерных соединений центрального подчинения. В финал вышли четыре команды — Западного и Южного военных округов, Северного флота и команда курсантов ТВВИКУ.

Впервые в состязаниях участвуют сформированные в 2018 году инженерно-штурмовые отделения, их задача — преодоление специально оборудованной штурмовой полосы, включающей в себя высадку из макета вертолета по канату с высоты восемь метров, преодоление висячего моста, канатной стенки и макета фасада здания.

Финал всеармейского этапа конкурса состоится 30 июня, где определится команда, которая представит Россию на международном конкурсе "Безопасный маршрут".

Вход на соревнования свободный. Чтобы не пропустить самое интересное, организаторы рекомендуют зрителям приезжать заранее.

Добраться к месту состязаний можно двумя способами.

На общественном транспорте: рейсовым автобусом № 106 от автовокзала до остановки "Озеро Андреевское", далее пешком 100 метров.

На личном автомобиле через Ялуторовский тракт. На территории, где проходят соревнования, для автомобилистов предусмотрены три больших парковки. Места хватит всем, обещают организаторы.