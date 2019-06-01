Финал конкурса "Инженерная формула" на АрМИ стартовал в Тюмени

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

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Финал конкурса "Инженерная формула" Всероссийских соревнований подразделений инженерных войск АрМИ-2019 стартовал в Тюмени на полигоне учебно-тренировочного центра ТВВИКУ на озере Андреевском 29 июня в 11 часов.

Начальник инженерных войск Вооруженных Сил РФ, выпускник ТВВИКУ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий на открытии соревнований отметил, что за несколько лет АрМИ приобрели славу не только по всей России, но и на международной арене. "Сегодня мы посмотрим на зрелищную борьбу. Всем ребятам, находящимся за рычагами мощных инженерных машин, желаю удачи и успехов", - сказал он.

В борьбе за титул победителя и право представлять страну на международном этапе конкурса участвуют четыре сборные команды - межвидовой региональный учебный центр № 187 из Волжского Волгоградской области, Западного и Восточного военных округов, а также Северного флота. Инженеры из Волжского по итогам полуфинала показали лучший результат и выступают под первым стартовым номером.

О том, что финал конкурса определит победителя для участия в Международном конкурсе "Инженерная формула", напомнил на церемонии открытия заместитель губернатора Владимир Чейметов. "Буквально через 40 дней Тюмень примет Международные армейские игры. Мы всей душой будем болеть за российских военных. Именно сегодня определятся эти лучшие из лучших инженерных специалистов", - подчеркнул он.

"Инженерная формула" состоит из шести этапов. Экипажи команд на разной технике должны на определенном участке – пит-стопе – выполнить поставленные задачи и пройти эстафетный круг. Первыми на старт вышли инженерные машины разграждения.

Условия состязаний инженерных подразделений максимально приближены к реальным - поддержку с воздуха обеспечивают два вертолета Ми-8. Расчеты ИМР будут устранять с пути прохождения команды лесной завал, имитированный бревнами. Специфичность задания в том, что необходимо максимально быстро и аккуратно переставить стрелой с захватными манипуляторами бревна в так называемые стаканы. Всего экипажам команд-финалистов на трассе длиной 2 тыс. 200 метров предстоит преодолеть 26 испытаний.

Ирина Кургузова