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Впервые на трассу "Инженерной формулы" вышли минные заградители и Змеи Горынычи

Общество, 12:08 29 июня 2019

function.mil.ru

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Завершился четвертый из шести этапов Всероссийских соревнований конкурса "Инженерная формула" подразделений инженерных войск АрМИ-2019, который выполняли расчеты гусеничного минного заградителя ГМЗ-3.

Впервые в эстафете "Иженерной формуле" участвуют гусеничные минные заградители ГМЗ-3 и установки разминирования УР-77. ГМЗ-3 установили на грунт 16 противотанковых мин, после выполнения задачи передали эстафету экипажам УР-77. Помимо названия "Метеорит" за инженерной машиной, вошедшей в вооружение инженерные войска в 1977 году, закрепилось прозвище Змей Горыныч из-за языков пламени, вырывающихся из реактивных двигателей при запуске ракеты.

Как рассказал заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе подполковник Михаил Багров, в полном боевом снаряжении УР-77 везет на себе около двух тонн пластического взрывчатого вещества. В бою реактивная установка выстреливает ракету, которая тянет за собой по воздуху заряд разминирования. Задача расчета сдать назад и уложить, натянуть заряд на минное поле или участок лесного завала так, чтобы получилась ровная полоса и привести в действие заряд. "От взрыва получается проход до 100 метров шириной, достаточный для продвижения личного состава и техники", - пояснил Михаил Багров и отметил, что продемонстрировать всю мощь русского Змея Горыныча в действии на соревнованиях, конечно, невозможно.

фото ИА "Тюменская линия"

Ирина Кургузова

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# АрМИ , всероссийские соревнования , инженерные войска

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