АрМИ в Тюмени удивит гостей Змеем Горынычем

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соревнования инженерных подразделений на установке разминирования (УР-77) "Змей Горыныч" впервые проведут в Тюмени на "Инженерной формуле" АрМИ-2019. Об этом в рамках пресс-тура для журналистов рассказали организаторы АрМИ 18 июня.

Во Всероссийских соревнованиях подразделений инженерных войск "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула" АрМИ-2019 примут участие 12 команд, финалы которых пройдут 29 и 30 июня в Тюмени. Место проведения - учебный полигон на озере Андреевском Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. Александра Ивановича Прошлякова.

Как сообщил заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе подполковник Михаил Багров, соревнования "Инженерная формула" пройдут в шесть этапов. Одновременно на старт выйдут четыре единицы техники от команд, состязание пройдет в виде эстафеты. Первыми выполнять поставленные задачи на пит-стопе предстоит экипажам инженерных машин разграждения.

"Они должны пройти трассу со всеми препятствиями. На каждом из участков будет стоять помощник судьи, который станет фиксировать малейшие нарушения. Первое испытание – разбор лесного завала. Впервые проведут этап для УР-77 – установки разминирования, названной в армии Змеем Горынычем. Машина предназначена для проделывания проходов во взрывных и невзрывных заграждениях противника", - рассказал Михаил Багров.

По его словам, большинство участников соревнований - военнослужащие по контракту, имеющие большой опыт, уже не раз показывавшие мастерство. 25 июня состоится полуфинал, где будет ясно, кому предстоит бороться за победу в финале. Участники из Москвы, Хабаровска, Кабардино-Балкарии, Мурманска привезли собственную технику. Сейчас команды занимаются усиленной подготовкой к предстоящим выступлениям.

27 и 30 июня пройдут полуфинальные и финальные соревнования "Безопасный маршрут". В инженерно-саперном конкурсе примут участие артиллерия, танковые подразделения, авиация в условиях максимально приближенных к боевым.

"В этих соревнованиях тоже есть нововведения. Впервые можно будет увидеть действия подразделений штурма и разграждения, которые в 2018 году вошли в штат инженерных войск. На старте из макета вертолета высадится инженерный десант. На полосе препятствий ему предстоит пройти висячий мост, штурмовую стенку. Одна из важных задач конкурса - оборудование мостового перехода длиной 40 метров, по нему должны пройти команды и техника. Прикрывать ее огнем будут танк и самоходная артиллерийская установка", - пояснил Михаил Багров.

Как рассказали организаторы, количество мест на трибунах увеличат до 1 тыс. 800, также расширят площадки для парковки автомобилей. Для зрителей будут работать интерактивные площадки, зоны фут-корта, торговли.

Ирина Кургузова