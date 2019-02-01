В инженерных войсках модернизируют технику к тюменским этапам АрМИ-2019

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Модернизация техники, задействованной в Армейских международных играх-2019, проходит в инженерных войсках Вооруженных сил РФ.

Как сообщают в группе информационного обеспечения сухопутных войск, это касается техники, применяемой в конкурсах "Безопасный маршрут" и экипажей инженерных машин "Инженерная формула", которые в августе пройдут в Тюменской области, а также понтонно-переправочных подразделений "Открытая вода".

На инженерные машины разграждения ИМР-2, путепрокладчики БАТ-2, плавающие транспортеры ПТС-2 устанавливают более мощные двигатели, гидрооборудование и элементы трансмиссии. Благодаря этому мощность двигателей возрастет на 60 лошадиных сил, значительно увеличится транспортная скорость и техническая производительность машин.

Проводится модернизация понтонно-мостового парка ПМП-М. В частности, будет нанесено антискользящее покрытие и усилена противотраковая защита палубы. В результате этого повысится грузоподъемность моста и его устойчивость к высоким скоростям течения.

Международные конкурсы "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула" состоятся в августе на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова. Конкурс "Открытая вода" пройдет в Муроме Владимирской области на реке Ока.