Тюменская область начала готовиться к конкурсам АрМИ

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор своим распоряжением утвердил организационный комитет по подготовке к Международным армейским играм АрМИ-2019.

Напомним, что в июне - августе на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова состоятся два этапа АрМИ – "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула".

Тюменская область принимала финал всероссийских, а затем и международных соревнований АрМИ-2017. В финале российских соревнований, в конкурсе "Инженерная формула" на тюменском полигоне выступили 150 военнослужащих, были задействованы 40 единиц спецтехники. За лидерство в двух конкурсных дисциплинах международных состязаний - "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" - боролись военные из Белоруссии, Армении, Узбекистана и России. Соревновательные площадки два года назад посетили несколько тысяч зрителей.