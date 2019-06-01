Волгоградские военные инженеры представят Россию на АрМИ-2019

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Победой команды из города Волжский Волгоградской области завершился российский этап конкурса "Инженерная формула" в Тюмени. Волжане будут представлять Россию на аналогичном международном соревновании, который проводится в рамках "АрМИ-2019".

Капитан команды Олег Рябов сказал, что победа была ожидаемой: "Мы тренировались и у себя в части, и на трассе, подготовили технику. Вышли и победили". В его команде выступили 16 человек.

Начальник инженерных войск Вооруженных Сил РФ, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий вручил победителям переходящий кубок, вымпел, медали и призы от правительства Тюменской области.

Серебряный кубок и медали получила 14-я отдельная бригада Восточного военного округа (с. Вятское, Хабаровский край), третье место заняла 45-я отдельная бригада Западного военного округа (п. Нахабино).

"Несмотря на разные места, команды показали высокие результаты, перекрыли многие показатели. Это очень приятно отметить мне как начальнику инженерных войск. Самое главное - не было нарушений техники безопасности, это говорит об обученности личного состава, мы способны выполнять задачи и в мирное время", - сказал Юрий Ставицкий на пресс-конференции.

Отметим, на конкурс "Инженерная формула" в рамках Армейских международных игр-2019 в Тюмени приедут команды из Казахстана, Пакистана, Лаоса, Китая и других стран. Многие будут впервые выступать на российской технике, поэтому подготовка начнется заранее.

Ирина Кургузова