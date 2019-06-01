АрМИ-2019 - это мощно, убедились зрители

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Финал АрМИ-2019 "Инженерная формула" снова поразил зрителей масштабностью, эффектами, скоростью. Всеармейские состязания проходят на полигоне "Андреевский" Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова 29-30 июня.

Десятилетний Ярослав Салямов на АрМИ второй раз - привел отец-военный. Мальчик с друзьями исследует выставку: смело берут в руки автоматы, пробуют работать с миноискателем и изучают боевые машины.

Зная по прошлым играм масштаб мероприятия, многие приехали на полигон заранее. Здесь можно было погулять по выставке: потрогать самому настоящее оружие и залезть на танк. Всей семьей приехали на игры Плесовские. Молодая мама Елена вспоминает, что пару лет назад была на АрМИ беременной. Сегодня малыш впервые прикасается к боевой технике, а завтра, в финале "Безопасного маршрута", Андрей будет отмечать свой маленький праздник - ему исполнится год и 10 месяцев.

Повторили семейный поход на полигон возле оз. Андреевского и семья Тунгаевых. Отец семейства служил на Дальнем Востоке пограничником. Он считает, что АрМИ отлично демонстрирует возможности российской армии.

"АрМИ - это мощно! Взрывы, техника, вертолеты... Весь этот маршрут, его скорость и мощь, масштаб соревнований поражают", - делится впечатлениями Екатерина Тунгаева.

Соревнования захватили внимание публики с первых минут старта. На большой скорости (40-60 км/ч) боевые машины двинулись по трассе: взрывы, дымовая завеса, кружащие над головой Ми-8. Четыре команды финалистов прошли шесть этапов и 26 препятствий. Длина трассы составляла 2 тыс. 200 метров.

Брызги воды и грязи сопроводили переход брода, резкий скачок 25-тонных плавающих траснпортеров на колейном мосту заставил хором охнуть зрителей. Впечатлил и Змей Горыныч - это установка разминирования УР-77, которую впервые задействовали на соревнованиях.

Начальник инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий подчеркнул, что трассу "Инженерной формулы" можно сравнить с известной трассой "Формула-1", только с армейской спецификой

"В августе мы будем проводить на Андреевском полигоне международный конкурс АрМИ-2019. Сегодня определился лучший экипаж, который выступит в международном финале АрМИ", - сказал Юрий Ставицкий.

Ирина Ромашкина