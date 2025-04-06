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Рост зарплат в Тюменской области составил 16%

Общество, 16:41 06 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Уровень зарплат в регионах страны в январе 2025 года оценил Росстат. В Тюменской области зарплата выросла на 16% по сравнению с январем 2024 года.

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в нашем регионе составила 82 тыс. 674 руб. в месяц. По этому показателю Тюменская область на третьем месте в Уральском федеральном округе после ЯНАО — 161 тыс. 99 руб. и ХМАО — Югры —118 тыс. 930 руб.

В Свердловской области работникам в среднем начисляли 80 тыс. 713 руб., в Челябинской — 72 тыс. 060 руб., в Курганской — 65 тыс. 919 руб, пишет Вслух.ру.

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