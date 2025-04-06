О мерах пожарной безопасности напомнили 600 жителям Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

О мерах пожарной безопасности напоминают жителям частного сектора в Тюменской области. За минувшие сутки проведено 103 профилактических мероприятия, проинструктировано около 600 человек, сообщает региональное управление МЧС.

В регионе работают патрульно-контрольные группы. Кроме сотрудников МЧС в их составе представители городских администраций и управ, органов местного самоуправления, УМВД и Росгвардии.

Сотрудники МЧС проверили 43 населенных пункта, обследовали 9 территорий потенциального отдыха людей. К работе по контролю над противопожарной обстановкой привлеклись беспилотные летательные аппараты.

Жителям региона напоминают, что с 5 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены административные штрафы.