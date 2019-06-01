  • 29 июня 201929.06.2019суббота
  • USD63,0756
    EUR71,8179
  • В Тюмени 18..20 С 4 м/с ветер восточный

Финал "Инженерной формулы" в Тюмени на фото

Общество, 16:00 29 июня 2019

Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Финал конкурса "Инженерная формула" Всероссийских соревнований подразделений инженерных войск АрМИ-2019 прошел в Тюмени на полигоне учебно-тренировочного центра ТВВИКУ на озере Андреевском 29 июня.

﻿

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:34 29.06.2019Япония облегчит визовый режим для российских бизнесменов и студентов
17:02 29.06.2019Более двух с половиной тысяч школьников Тюменского района трудятся во время каникул
16:00 29.06.2019Финал "Инженерной формулы" в Тюмени на фото
15:41 29.06.2019Воспитанникам центра "Березка" рассказали, как действовать при пожаре